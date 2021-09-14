Динамо – Бенфіка та інші: розклад матчів Ліги чемпіонів 14 вересня

У вівторок, 14 вересня, стартує груповий раунд Ліги чемпіонів. До вашої уваги – розклад усіх матчів дня, котирування букмекерів і оновлювані результати.
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ВІВТОРОК, 14 ВЕРЕСНЯ
Група E
22:00 Динамо – Бенфіка
Котирування: 3.25 – 3.35 – 2.46
22:00 Барселона – Баварія
Котирування: 3.50 – 4.10 – 2.00
Група F
19:45 Янг Бойз – Манчестер Юнайтед
Котирування: 8.40 – 5.30 – 1.38
22:00 Вільярреал – Аталанта
Котирування: 2.47 – 3.45 – 2.99
Група G
19:45 Севілья – Зальцбург
Котирування: 1.68 – 4.05 – 5.20
22:00 Лілль – Вольфсбург
Котирування: 2.14 – 4.05 – 2.89
Група H
22:00 Челсі – Зеніт
Котирування: 1.23 – 6.50 – 15.50
22:00 Мальме – Ювентус
Котирування: 4.40 – 4.35 – 1.65
Трансляції матчів Ліги чемпіонів – на Megogo
Нагадаємо, крім київського Динамо, Україну в Лізі чемпіонів представляє донецький Шахтар, який 15 вересня стартує в груповому раунді виїзним матчем проти тираспольського Шерифа.
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