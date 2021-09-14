Динамо – Бенфіка та інші: розклад матчів Ліги чемпіонів 14 вересня

Сьогодні стартує груповий раунд найпрестижнішого єврокубка – відбуваються вісім матчів у чотирьох групах, включаючи поєдинок команди Мірчі Луческу в Києві