14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні

Лiга чемпiонiв 2021/2022

Головна Матчі Таблиці Команди Відео
СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Динамо – Бенфіка та інші: розклад матчів Ліги чемпіонів 14 вересня

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
14 вересня, 09:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні стартує груповий раунд найпрестижнішого єврокубка – відбуваються вісім матчів у чотирьох групах, включаючи поєдинок команди Мірчі Луческу в Києві
Кубок Ліги чемпіонів
Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

У вівторок, 14 вересня, стартує груповий раунд Ліги чемпіонів. До вашої уваги – розклад усіх матчів дня, котирування букмекерів і оновлювані результати.

Читайте також: Харків побачить ПСЖ і Реал: чумне жеребкування жіночої Ліги чемпіонів

ВІВТОРОК, 14 ВЕРЕСНЯ

Реклама

Група E

22:00 Динамо – Бенфіка
Котирування: 3.25 – 3.35 – 2.46

22:00 Барселона – Баварія
Котирування: 3.50 – 4.10 – 2.00

Реклама

Група F

19:45 Янг Бойз – Манчестер Юнайтед
Котирування: 8.40 – 5.30 – 1.38

22:00 Вільярреал – Аталанта
Котирування: 2.47 – 3.45 – 2.99

Реклама

Група G

19:45 Севілья – Зальцбург
Котирування: 1.68 – 4.05 – 5.20

22:00 Лілль – Вольфсбург
Котирування: 2.14 – 4.05 – 2.89

Група H

22:00 Челсі – Зеніт
Котирування: 1.23 – 6.50 – 15.50

22:00 Мальме – Ювентус
Котирування: 4.40 – 4.35 – 1.65

Трансляції матчів Ліги чемпіонів – на Megogo

Трофей Ліги чемпионов УЄФА
Трофей Ліги чемпионов УЄФА / Фото: AFP

Нагадаємо, крім київського Динамо, Україну в Лізі чемпіонів представляє донецький Шахтар, який 15 вересня стартує в груповому раунді виїзним матчем проти тираспольського Шерифа.

Читайте також: З релігійних причин: найдорожчий гравець Шахтаря не зіграє з Шерифом

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
7
4:13
2
Показати бiльше
Середа, 15 вересня
--:--
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти