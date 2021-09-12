12 вересня 14:00 Відео
Минай 2
Чорноморець 2
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

З релігійних причин: найдорожчий гравець Шахтаря не зіграє з Шерифом

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 вересня, 17:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У стартовому поєдинку групового раунду Ліги чемпіонів в Тирасполі 15 вересня тренер "гірників" Роберто Де Дзербі не зможе розраховувати на Манора Соломона
Манор Соломон
Манор Соломон / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон буде змушений пропустити гру Ліги чемпіонів проти Шерифа через релігійне свято.

Про це повідомляє Ynet.

Реклама

Читайте також: Де Дзербі – про перші 100 днів у Шахтарі: головні тези

15 і 16 вересня відзначатиметься Йом Кіпур, під час якого потрібно дотримуватися строгих правил, наприклад, не можна їсти, пити і працювати.

А матч проти тираспольського Шерифа, очолюваного українцем Юрієм Вернидубом, відбудеться саме 15 вересня.

Реклама

"Шахтар", Манор Соломон
"Шахтар", Манор Соломон / Фото: Reuters

Манор Соломон і його наречена Дана
Манор Соломон і його наречена Дана / Фото: Instagram

Відзначимо, що торік Соломон з цієї ж причини пропустив матч проти Олімпіка, виграний "гірниками" з рахунком 2:0.

Реклама

Додамо, що, за оцінками Transfermarkt, 22-річний Соломон ділить перший рядок у списку найдорожчих гравців Шахтаря з бразильцями Тете і Додо – кожного з них аналітики оцінюють у 20 млн євро.

Читайте також: Шахтар обіграв Дніпро в центральному матчі туру УПЛ: відео голів та огляд матчу

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Дніпро-1
7
12:8
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Зоря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
7
9:18
5
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Неділя, 12 вересня
2:2
Відео Про матч
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти