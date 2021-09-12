З релігійних причин: найдорожчий гравець Шахтаря не зіграє з Шерифом

У стартовому поєдинку групового раунду Ліги чемпіонів в Тирасполі 15 вересня тренер "гірників" Роберто Де Дзербі не зможе розраховувати на Манора Соломона

Манор Соломон / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон буде змушений пропустити гру Ліги чемпіонів проти Шерифа через релігійне свято.

Про це повідомляє Ynet.

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15 і 16 вересня відзначатиметься Йом Кіпур, під час якого потрібно дотримуватися строгих правил, наприклад, не можна їсти, пити і працювати.

А матч проти тираспольського Шерифа, очолюваного українцем Юрієм Вернидубом, відбудеться саме 15 вересня.

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"Шахтар", Манор Соломон / Фото: Reuters

Манор Соломон і його наречена Дана / Фото: Instagram

Відзначимо, що торік Соломон з цієї ж причини пропустив матч проти Олімпіка, виграний "гірниками" з рахунком 2:0.

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Додамо, що, за оцінками Transfermarkt, 22-річний Соломон ділить перший рядок у списку найдорожчих гравців Шахтаря з бразильцями Тете і Додо – кожного з них аналітики оцінюють у 20 млн євро.

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