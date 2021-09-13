14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Харків побачить ПСЖ і Реал: чумове жеребкування Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
13 вересня, 15:15
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Відбулося жеребкування групового етапу жіночої Ліги чемпіонів, де своїх суперників дізнався харківський клуб Житлобуд-1
Житлобуд-1 дізнався суперників в ЛЧ
Житлобуд-1 дізнався суперників в ЛЧ

Ох і спекотна осінь чекає українських уболівальників. Крім чоловічої Ліги чемпіонів, ми тепер будемо стежити і за жіночою.

Харківський Житлобуд-1 пробився в груповий етап і сьогодні дізнався суперників. Імена – знайомі усім фанатам.

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Українська команда в групі В зіграє проти французького Парі Сен-Жермена, іспанського Реала і ісландського Брейдабліка.

Представляємо наших суперників.

ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН

  • Як вийшов: чемпіон Франції.
  • Минулий сезон: 1/2 фіналу.
  • Національні трофеї: 1-разовий чемпіон країни, 2-разовий володар кубка.
  • Кращий результат в єврокубку: фіналіст (2014/15, 2016/17).
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БРЕЙДАБЛІК

  • Як вийшов: чемпіон Ісландії; заг. 7:0 проти Клаксвік, заг. 8:1 проти Гінтра, заг. 4:1 проти Осіека.
  • Минулий сезон: не брав участі.
  • Національні трофеї: 18-разовий чемпіон країни, 12-разовий володар кубка.
  • Кращий результат в єврокубку: 1/4 фіналу.

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РЕАЛ

  • Як вийшов: 2-е місце в чемпіонаті Іспанії; заг. 2:1 проти Манчестер Сіті.
  • Минулий сезон: не брав участі.
  • Національні трофеї: немає (кращий результат в чемпіонаті – 2-е місце).
  • Кращий результат в єврокубку: дебют.

Повні результати жеребкування

Група A: Челсі, Вольфсбург, Ювентус, Серветт.

Група B: Парі Сен-Жермен, Брейдаблік, Реал, Житлобуд-1.

Група C: Барселона, Арсенал, Хоффенхайм, Кеге.

Група D: Баварія, Ліон, Хекен, Бенфіка.

Календар групового етапу:

  • Тур 1: 5/6 жовтня.
  • Тур 2: 13/14 жовтня.
  • Тур 3: 9/10 листопада.
  • Тур 4: 17/18 листопада.
  • Тур 5: 8/9 грудня.
  • Тур 6: 15/16 грудня.

Нагадаємо, що в чоловічій Лізі чемпіонів Україну представлятимуть два клуби на груповому етапі – Динамо і Шахтар.

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Чемпіонат України
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
6
4:12
2
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