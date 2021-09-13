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Динамо --
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Зоря --
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Динамо не поступається Барселоні, Луческу кращий тренер! Таких компліментів кияни ще не отримували

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 вересня, 22:37
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Головний тренер португальської Бенфіки Жорже Жезуш напередодні матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти київського Динамо засипав український клуб компліментами
Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш
Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш / Фото: SLBenfica

Тренер Бенфіки вважає, що Динамо не поступається ні Барселоні, ні Баварії, з якими команди змагаються в групі. Матч Динамо – Бенфіка пройде в Києві у вівторок, 14 вересня, на "Олімпійському". Початок – 22:00.

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"Якщо ми дивимося на Динамо як на найслабшу команду в групі ... це зовсім не так! У нього самий кваліфікований тренер в світі, я його дуже поважаю і захоплююся! П'ять гравців цієї команди представляли Україну на останньому чемпіонаті Європи.

Динамо не поступається Барселоні і Баварії. Якщо ви запитаєте мене, чи планую я виграти у Барселони і Баварії, я думаю! Так само, як думаю обіграти Динамо!", – цитує Жезуша офіційний сайт "Орлів".

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Також португалець відзначив високий клас наставник киян Мірчі Луческу. До речі, перед стартом в Лізі чемпіонів Луческу згадав бразильців з Шахтаря.

"Він найтитулованіший діючий тренер в світі, так що ви маєте рацію в його уявленні про гру. Ми будемо грати проти хорошої команди, такою як Бенфіка, Барселона і Баварія.

Я не хочу розрізняти, тому що я не відчуваю, що Динамо сильно відрізняється від Барселони або Баварії. Я цього не відчуваю. І починаючи з тренера ... ", – додав тренер.

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12
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Зоря
7
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11
8
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7
8:7
11
9
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8
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