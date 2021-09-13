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Динамо не уступает Барселоне, Луческу лучший тренер! Таких комплиментов киевляне еще не получали

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 сентября, 22:37
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Главный тренер португальской Бенфики Жоржи Жезуш накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо засыпал украинский клуб комплиментами
Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш
Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш / Фото: SLBenfica

Тренер Бенфики считает, что Динамо не уступает ни Барселоне, ни Баварии, с которыми команды соперничают в группе. Матч Динамо – Бенфика пройдет в Киеве во вторник, 14 сентября, на "Олимпийском". Начало – 22:00.

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"Если мы смотрим на Динамо как на самую слабую команду в группе... это совсем не так! У него самый квалифицированный тренер в мире, я его очень уважаю и восхищаюсь! Пять игроков этой команды представляли Украину на последнем чемпионате Европы.

Динамо не уступает Барселоне и Баварии. Если вы спросите меня, планирую ли я выиграть у Барселоны и Баварии, я думаю! Так же, как думаю обыграть Динамо!", – цитирует Жезуша официальный сайт "орлов".

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Также португалец отметил высокий класс наставник киевлян Мирчи Луческу. Кстати, перед стартом в Лиге чемпионов Луческу вспомнил бразильцев из Шахтера.

"Он самый титулованный действующий тренер в мире, так что вы правы в его представлении об игре. Мы будем играть против хорошей команды, такой как Бенфика, Барселона и Бавария.

Я не хочу различать, потому что я не чувствую, что Динамо сильно отличается от Барселоны или Баварии. Я этого не чувствую. И начиная с тренера...", – добавил тренер.

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19
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7
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16
3
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7
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14
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7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
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13
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5
14
Колос
6
3:12
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