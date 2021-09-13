Динамо не уступает Барселоне, Луческу лучший тренер! Таких комплиментов киевляне еще не получали

Тренер Бенфики считает, что Динамо не уступает ни Барселоне, ни Баварии, с которыми команды соперничают в группе. Матч Динамо – Бенфика пройдет в Киеве во вторник, 14 сентября, на "Олимпийском". Начало – 22:00.
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"Если мы смотрим на Динамо как на самую слабую команду в группе... это совсем не так! У него самый квалифицированный тренер в мире, я его очень уважаю и восхищаюсь! Пять игроков этой команды представляли Украину на последнем чемпионате Европы.
Динамо не уступает Барселоне и Баварии. Если вы спросите меня, планирую ли я выиграть у Барселоны и Баварии, я думаю! Так же, как думаю обыграть Динамо!", – цитирует Жезуша официальный сайт "орлов".
Также португалец отметил высокий класс наставник киевлян Мирчи Луческу. Кстати, перед стартом в Лиге чемпионов Луческу вспомнил бразильцев из Шахтера.
"Он самый титулованный действующий тренер в мире, так что вы правы в его представлении об игре. Мы будем играть против хорошей команды, такой как Бенфика, Барселона и Бавария.
Я не хочу различать, потому что я не чувствую, что Динамо сильно отличается от Барселоны или Баварии. Я этого не чувствую. И начиная с тренера...", – добавил тренер.