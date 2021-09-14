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"Гра Динамо і Бенфіки була договірною": скандальна сторінка в історії київського клубу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 вересня, 13:07
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Йожеф Сабо запевняє, що 29 років тому гравці Динамо навмисне злили матч Бенфіці. Олег Саленко ж пов'язує той розгром 0:5 з тим, що португальці щось підсипали їм до їжї
Бенфіка - Динамо - 5:0 в скандальному матчі 1992 року
Бенфіка - Динамо - 5:0 в скандальному матчі 1992 року / Фото: Сегодня|Спорт

Сьогодні на НСК Олімпійський у першому турі Ліги чемпіонів Динамо приймає Бенфіку. Початок – о 22:00. Онлайн Динамо – Бенфіка доступний на нашому сайті.

А 29 років тому, 1 квітня 1992 року, на лісабонському "Ештадіу да Луш" у груповому турнірі Кубка чемпіонів Динамо вщент програло Бенфіці 0:5, що стало найбільшою єврокубковою поразкою киян і однією з найскандальніших сторінок в історії українського клубу.

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Легенда Динамо Йожеф Сабо, який на той момент обіймав у київському клубі посаду начальника команди, з часом заявив, що той матч в 1992-му був договірним. А про те, щоб футболісти київської команди його злили, Бенфіка нібито домовилася з киянами за допомогою свого форварда Сергія Юрана, який раніше захищав кольори "біло-синіх".

"Незабаром після гри в Лісабоні ми дізналися, що гра була договірною. Португальці з нашими гравцями змогли домовитися через Сергія Юрана. Там дійсно комедія була. За рахунку 4:0 окремі гравці Бенфіки показували динамівцям, мовляв, не треба. Під час матчу ще не зрозумів, що саме вони мають на увазі. Коли португальці забили п'ятий м'яч, то автора гола вже не так вітали, як лаяли. Мовляв, досить уже", – говорив Йожеф Сабо у коментарі UA-Футбол

Йожеф Сабо
Йожеф Сабо / Фото: Динамоманія

"Скористалися хлопці м'якістю Пузача (тодішнього головного тренера Динамо). Анатолій Кирилович – прекрасний фахівець, Лобановський йому довіряв. Але без жорсткості на такій посаді складно", – додав Сабо

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Сергій Юран
Сергій Юран / Фото: Twitter

Відзначимо, що футболісти, які грали тоді в Динамо, заяви Сабо спростовують.

"Сабо вам може чимало наговорити. Все знає, але ніде не був і нікого за руку не ловив, – каже тодішній форвард киян Олег Саленко. – Скажу вам іншу річ. Їздив до Москви на 50-річчя Ахріка Цвейби (тодішнього капітана Динамо). Ми саме той матч у Лісабоні згадували. І зійшлися на думці, що щось там було не те. Справа в тому, що іжу Динамо тоді з собою не возило. Їли те, чим годували в готелі. Не знаю, чого ми наїлися, але організм був якийсь розслаблений. Навіть переглядаючи ті архівні кадри, бачу, що ми бігали якось не так. Не розумію, що це було"

Олег Саленко
Олег Саленко / Фото: Dynamo.kiev.ua

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Додамо, що та поразка 0:5 стала вкрай дивною, враховуючи той факт, що за чотири місяці до цього Динамо на своєму полі обіграло Бенфіку 1:0.

Завдяки ж розгрому киян у Лісабоні Бенфіка отримала шанс посісти перший рядок в групі і вийти до фіналу Кубка чемпіонів-1992, але в підсумку путівка туди з нашого квартету дісталася Барселоні, яка згодом стала і переможницею турніру.

  • Бенфіка – Динамо – 5:0
  • Голи: Сезар Бріту 25, Сезар Бріту, 63, Ісаяш, 71, Юран, 83, Юран, 88
  • Кубок чемпіонів-1991/1992. Група B. П'ятий тур
  • 1 квітня 1992. Лісабон. Стадіон "Да Луш"
  • Бенфіка: Карлуш, Мадейра, Вільямс, Велозу, Терн, Панейра (Руй Кошта 75), Пашеку (Ісаяш 60), Шварц, Юран, Сезар Бріту. Тренер – Свен-Йоран Ерікссон
  • Динамо: Мартінкенас, Беца, Цвейба (к), Анненков, Безсмертний, Грицина, Яковенко, Заєць, Саленко, Квіткаускас (Волотьок 46), Шаран (О.Матвєєв 80). Тренер – Анатолій Пузач

Що цікаво, в сьогоднішньому матчі Динамо – Бенфіка, уже в Лізі чемпіонів-2021/22, за лісабонців теж зіграє колишній форвард киян. Тоді це був Сергій Юран, зараз – Роман Яремчук.

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