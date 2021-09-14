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Челсі --
Зеніт --
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Ювентус --
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Вольфсбург --
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Вільярреал --
Аталанта --
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Шериф --
Шахтар --
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ПСЖ --
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25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
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Зоря --
25 вересня 00:00
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Динамо – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 вересня, 11:41
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Слідкуйте в онлайн-режимі за стартовим поєдинком команди Мірчі Луческу в груповому турнірі ЛЧ-2021/2022 проти португальської Бенфіки на НСК "Олімпійський"

Сьогодні київське Динамо приймає лісабонської Бенфіки в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Початок зустрічі – о 22:00. До вашої уваги – онлайн-трансляція поєдинку з яскравими відео голів, фото і коментарями.

ОНЛАЙН МАТЧУ ДИНАМО – Бенфіка

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Відмітимо, що в паралельному матчі групи E зустрічаються Барселона і Баварія. З огляду на наявність таких грандів в квартеті, щоб розраховувати на місце в ТОП-2 і вихід в 1/8 ЛЧ, Динамо сьогодні потрібно перемагати.

Фішкою матчу Динамо – Бенфіка є той факт, що команді Мірчі Луческу протистоїть вихованець киян Роман Яремчук. Свого часу він не заграв в Динамо, після чого транзитом через Гент виявився в Бенфіці, а київський клуб отримав космічний відсоток з цього трансферу – 5 млн євро.

Яремчук тепер забиває за Бенфіку
Яремчук тепер забиває за Бенфіку / Фото: Instagram

ІНДИКАТИВНІ СКЛАДИ ПО ВЕРСІЇ УЄФА

ДИНАМО: Бойко; Кендзера, Забарний, Сирота, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Циганков, Гармаш, де Пена; Шкурін
Не зіграють: Бесєдін (коліно), Кулач
Під питанням: Бущан (спина), Рамірес (коронавірус), Буяльський (відводить м'яз)

БЕНФІКА: Влаходімос; Отаменді, Вертонген, Морато; Діогу Гонсалвеш, Вайгль, Жоау Маріу, Таарабт; Грімальдо; Рафа Сілва, Яремчук
Не зіграють: Веріссімо (дискваліфікація), Андре Алмейда (м'яз)

ЗАЯВИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Головний тренер Динамо Мірча Луческу:

"Ця гра для нас найголовніша в плані подальшої боротьби. Настрій у нас дуже хороший. Нас чекає складний матч з сильним суперником. Сподіваємося на допомогу вболівальників і чекаємо, що їх буде багато. Ми граємо проти досвідченої команди: майже всі футболісти довго грали за кращі клуби Європи і мають великий досвід міжнародних ігор. Наприклад, Отаменді, Вертонген, Жоау Маріу, Пицци, Сеферович "

"Наші гравці, особливо молоді, повні ентузіазму і хочуть себе показати. Якщо в минулому році ми виступали в Лізі чемпіонів вперше після п'ятирічної паузи, то зараз ми повинні хотіти більшого, зробити крок вперед. Думаю, нас чекає цікава зустріч"

"Яремчук? У Бенфіки в нападі грає не тільки він. Ще є і Рамуш, і Нуньєс, і Сеферович. Не знаю, хто з них буде грати, та це й не так важливо. Не знаю, чи поставить тренер Яремчука грати вдома проти колишньої команди. у Бенфіки зараз хороший період: команда лідирує в чемпіонаті Португалії, її очолює відмінний тренер, який працює на високому рівні протягом 20-25 років "

Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш
Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш / Фото: SLBenfica

Головний тренер португальської Бенфіки Жорже Жезуш:

"Якщо ми дивимося на Динамо як на найслабшу команду в групі ... це зовсім не так! У киян самий кваліфікований тренер в світі, я його дуже поважаю і захоплююся!"

"Луческу найтитулованіший діючий тренер в світі"

"Ми будемо грати проти хорошої команди, такий як Бенфіка, Барселона і Баварія. П'ять гравців цієї команди представляли Україну на останньому чемпіонаті Європи"

"Динамо не поступається Барселоні і Баварії. Якщо ви запитаєте мене, чи планую я виграти у Барселони і Баварії, я відповім – так. Так само, як думаю обіграти Динамо!"

Тренування Динамо перед Бенфікою

Тренування Бенфіки перед Динамо

ДИНАМО – Бенфіка: ПРОГНОЗ Букмекери

Фаворитом матчу на НСК "Олімпійський" аналітики називають Бенфіку. На її перемогу встановлений коефіцієнт 2.44, на перемогу Динамо – 3.30, на нічию – 3.35. Виходячи з цих котирувань, ймовірність виграшу бронзових призерів чемпіонату Португалії становить 41%, виграшу чемпіонів України – 30%, нічиєї – 29%.

При цьому найбільш імовірним рахунком матчу букмекери називають 1: 1 – коефіцієнт на такий результат дорівнює 6.00.

Читайте також: Шевченко замінить Луческу в Динамо! названа дата

ДИНАМО – Бенфіка: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі трансляція матчу Динамо – Бенфіка, починаючи з 22:00 у вівторок, 14 вересня, доступна на Megogo.

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