Усик проти Ф'юрі: Леннокс Льюїс зробив вибір

Колишній абсолютний чемпіон світу британець Леннокс Льюїс після перемоги Тайсона Ф'юрі нокаутом над Деонтеєм Dайлдером саме свого співвітчизника Ф'юрі назвав чинним королем суперважкої ваги. Хоча серією чемпіонських поясів у хевівейті володіє і Олександр Усик, котрий, як і Циганський король, залишається на профі-рингу непереможним.
"Ф'юрі показав відмінний виступ проти Вайлдера і зробив свою справу. Хто чекав, що так буде? Перший його бій із Деонтеєм був хорошим, другий – чудовим, а третій став вишенькою на торті".
"Деонтей продемонстрував сміливість, мужність і подарував нам хороший бій. Але нині Тайсон Ф'юрі – суперваж номер один у світі".
"Ф'юрі – Усик? Це буде відмінний бій. Тайсон дуже великий. Його зріст – 206 см, а який зріст Усика (у Олександра – 191 см)? Цей поєдинок буде дуже складним для Ф'юрі, але, вважаю, Тайсон – відмінний боєць, чудовий чемпіон. Наразі він король суперважкого дивізіону", – наводить слова Леннокса Льюїса Boxing Social.
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Зазначимо, що поєдинок Усик vs Ф'юрі – не номер один у черзі. Спершу Усик проведе реванш із Джошуа – він має відбутися до 25 квітня.
Тим часом промоутер українця Олександра Красюк після перемоги Циганського короля над Деонтеєм Вайлдером уже заявив, що Ф'юрі стане солодкою булочкою для Усика.
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