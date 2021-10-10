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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик проти Ф'юрі: Леннокс Льюїс зробив вибір

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
10 жовтня, 16:21
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У Олександра Усика – чемпіонські пояси за версіями WBA, IBF, WBO і IBO. У Тайсона Ф'юрі – за версією WBC. Але суперважем №1 на планеті Леннокс Льюїс назвав Циганського короля
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Колишній абсолютний чемпіон світу британець Леннокс Льюїс після перемоги Тайсона Ф'юрі нокаутом над Деонтеєм Dайлдером саме свого співвітчизника Ф'юрі назвав чинним королем суперважкої ваги. Хоча серією чемпіонських поясів у хевівейті володіє і Олександр Усик, котрий, як і Циганський король, залишається на профі-рингу непереможним.

"Ф'юрі показав відмінний виступ проти Вайлдера і зробив свою справу. Хто чекав, що так буде? Перший його бій із Деонтеєм був хорошим, другий – чудовим, а третій став вишенькою на торті".

"Деонтей продемонстрував сміливість, мужність і подарував нам хороший бій. Але нині Тайсон Ф'юрі – суперваж номер один у світі".

"Ф'юрі – Усик? Це буде відмінний бій. Тайсон дуже великий. Його зріст – 206 см, а який зріст Усика (у Олександра – 191 см)? Цей поєдинок буде дуже складним для Ф'юрі, але, вважаю, Тайсон – відмінний боєць, чудовий чемпіон. Наразі він король суперважкого дивізіону", – наводить слова Леннокса Льюїса Boxing Social.

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Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі / Фото: REUTERS

Зазначимо, що поєдинок Усик vs Ф'юрі – не номер один у черзі. Спершу Усик проведе реванш із Джошуа – він має відбутися до 25 квітня.

Тим часом промоутер українця Олександра Красюк після перемоги Циганського короля над Деонтеєм Вайлдером уже заявив, що Ф'юрі стане солодкою булочкою для Усика.

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