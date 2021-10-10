10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Испания - Франция: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик против Фьюри: Леннокс Льюис сделал выбор

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
10 октября, 16:21
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У Александра Усика – чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. У Тайсона Фьюри – по версии WBC. Но супертяжем №1 на планете Леннокс Льюис назвал Цыганского короля
Тайсон Фьюри vs Александр Усик
Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира британец Леннокс Льюис после победы Тайсона Фьюри нокаутом над Деонтеем Уайлдером именно своего соотечественника Фьюри назвал королем супертяжелого веса на данный момент. Хотя серией чемпионских поясов в хэвивейте обладает и Александр Усик, как и Цыганский король, остающийся на профи-ринге непобедимым.

"Фьюри показал отличное выступление против Уайлдера и сделал свое дело. Кто ждал, что так будет? Первый его бой с Деонтеем был хорошим, второй – замечательным, а третий стал вишенкой на торте".

"Деонтей показал смелость, мужество и подарил нам хороший бой. Но сейчас Тайсон Фьюри – супертяжеловес номер один в мире".

"Фьюри – Усик? Это будет отличный бой. Тайсон очень большой. Его рост – 206 см, а какой рост Усика (у Александра – 191 см)? Этот поединок будет очень сложным для Фьюри, но, считаю, Тайсон – отличный боец, великолепный чемпион. Сейчас он король супертяжелого дивизиона", – приводит слова Леннокса Льюиса Boxing Social.

Реклама

Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Фото: REUTERS

Отметим, что поединок Усик vs Фьюри – не на ближайшей повестке. Сперва Усик проведет реванш с Джошуа – он должен состояться до 25 апреля.

Между тем промоутер украинца Александра Красюк после победы Цыганского короля над Деонтеем Уайлдером уже заявил, что Фьюри станет сладкой булочкой для Усика.

Реклама

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Битва супертяжей
До боя Фьюри - Уайлдер
Прогноз на бой
ТОП-матчи

Испания

Сегодня

21:45

Франция

3.08

3.22

2.63

Украина

12 окт

21:45

Босния и Герцеговина

1.83

3.78

4.72

Шахтер

15 окт

19:30

Заря

1.55

4.50

5.55
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Суббота, 16 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять