Усик, Фьюри идет за тобой! Британец разделался с Уайлдером и сохранил титул

Уайлдер начал бой резво, но уже в третьем раунде оказался в нокдауне. Казалось, бой сейчас закончится, но американца спас гонг. Мы вели подробный онлайн боя Фьюри – Уайлдер.
А в следующем раунде Уайлдер дважды! отправил Фьюри на канвас! После этого уже и Фьюри выглядел не таким свежим.
Тем не менее, в дальнейшем Уайлдер не смог навязать сопернику бой. Он едва перемещался на ринге и надеялся только на лакипанч. Но этого не случилось.
Далее по теме
Фьюри монотонно околачивал соперника, еще раз отправив в нокдаун в 10-м раунде, а в следующей трехминутке все было решено – Уайлдер рухнул на канвас обессиленный и рефери сразу же остановил бой!
Наши оценки на момент остановки боя:
Поговаривали, что победитель боя Фьюри – Уайлдер получит 30 дней, чтобы договориться об объединительном поединке с чемпион по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александром Усиком.
Иначе победитель боя Фьюри – Уайлдер должен будет провести свой следующий поединок против временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Диллианом Уайтом.
Результаты андеркарта:
- Роберт Хелениус победил Адама Ковнацки
- Эфе Аджагба уступил Франку Санчесу
- Робейси Рамирес победил Орландо Гонсалеса Руиса
- Эдгар Берланга победил Марсело Эстебана Косереса
- Джулиан Уильямс уступил Владимиру Эрнадесу
- Джаред Андерсон победил нокаутом Владимира Терешкина
- Виктор Выхрыст нокаутировал Майка Маршалла
- Брюс Каррингтон победил Сесара Канту