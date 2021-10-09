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Фьюри – Уайлдер: онлайн самого крутого боя года

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
9 октября, 10:00
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Третье противостояние между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится в Лас-Вегасе. На кону будет чемпионский титул по версии WBC в супертяжелом весе
Третья битва Фьюри против Уайлдера
Третья битва Фьюри против Уайлдера / Фото: REUTERS

Осень нас порадовала крутыми боксерскими поединками. Сначала мы посмотрели бой Усика и Джошуа, а теперь нас ждет не менее яркое зрелище – встреча Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

Бой состоится в Лас-Вегасе сегодня ночью по местному времени, в Киеве будет уже раннее утро. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Фьюри – Уайлдер.

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Читайте также: Когда и где смотреть бой Фьюри – Уайлдер

За что дерутся

На кону чемпионский пояс по версии WBC. Его Фьюри отобрал у Уайлдера. Первый бой этих боксеров завершился вничью.

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Второй поединок досрочно выиграл Тайсон.

Что дальше

После бой Фьюри – Уайлдер чемпион по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик получит 30 дней, чтобы договориться об объединительном поединке с победителем.

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Иначе победитель боя Фьюри – Уайлдер должен будет провести свой следующий поединок против временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.

Временным чемпионом WBC является Диллиан Уайт, который уже давно пытается добиться боя за полноценный титул организации. 30 октября Уайт проведет поединок в Лондоне против шведского боксера Отто Валлина. И победитель этого боя станет обязательным претендентом на титул.

Напомним, что Валлин дрался с Фьюри, который заканчивал поединок с залитым кровью лицом.

Послужной список боксеров

Тайсон Фьюри – чемпион мира по версии WBC (2020 – н. в.). Бывший чемпион мира по версиям IBF (2015), WBA (Super), WBO, IBO (2015-2016).

Ему 33 года. Провел 31 бой – 30 побед (21 нокаутом) и 1 ничья

Деонтей Уайлдер – бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине (2008). Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе (2015-2020).

Ему 35 лет. Провел 44 боя – 42 победы (41 нокаутом), 1 поражение и 1 ничья.

Кого еще увидим

Всего в Лас-Вегасе в этот вечер состоится девять боев. Смотрите, кто еще выйдет в ринг кроме Фьюри и Уайлдера.

  • Роберт Хелениус (30-3-0) – Адам Ковнацки (20-1-0)
  • Эфе Аджагба (15-0-0) – Франк Санчес (18-0-0)
  • Робейси Рамирес (7-1-0) – Орландо Гонсалес Руис (17-0-0)
  • Эдгар Берланга (17-0-0) – Марсело Эстебан Косерес (30-2-1)
  • Джулиан Уильямс (27-2-1) – Владимир Эрнадес (12-4-0)
  • Джаред Андерсон (9-0-0) – Владимир Терешкин (22-0-1)
  • Виктор Выхрыст (7-0-0) – Майк Маршалл (6-1-1)
  • Брюс Каррингтон (дебют) – Сесар Канту (3-1-0)

Где смотреть бой

Ожидается, что бой Фьюри – Уайлдер состоится не раньше 6:00 10 октября по киевскому времени.

В Украине прямая трансляция поединка будет на платформе MEGOGO. Также бой можно посмотреть на сервисах и телеканалах DAZN, ESPN, Fox Sports, BT Sport, REN TV.

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