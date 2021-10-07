6 октября 21:45
Италия 1
Испания 2
7 октября 21:45
Бельгия --
Франция --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

"Усик – чемпион на 5 минут": Тайсон Фьюри дерзко уколол украинца

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
7 октября, 13:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На финальной пресс-конференции перед супер-поединком Фьюри и Уайлдера, "Цыганский король" заявил, что скоро он завоюет все чемпионские титулы
Фьюри уверен, что он единственный чемпион
Фьюри уверен, что он единственный чемпион / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Британский чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-1-0, 21 КО) нисколько не сомневается в своей победе над американским боксером Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Более того, "Цыганский король" на финальной прес-конференции сказал, что он единственный достойный чемпион в мире.

Читайте также: Вот это стул! Фьюри унизил Уайлдера перед боем

Реклама

"Уайлдер – психологически слабый человек. Я нокаутирую его. Если я уничтожил Уайлдера в реванше, то в третьем поединке будет еще хуже.

Среди чемпионов я остался последним. Я единственный из нас, кто еще не проигрывал.

А, я забываю, что Усик пять минут был чемпионом мира.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик
Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: Reuters

Я говорил о группе, которая была раньше – последние 10 лет. Я последний, кто до сих пор здесь, первый двукратный чемпион мира. У меня нет ни единого поражения. Я творю историю", – заявил Фьюри.

Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира
Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира / Фото: AFP

В то же время, Уайлдер уверен, что сумеет уничтожить Фьюри и в следующем бою встретится с Александром Усиком.

Реклама

Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер: фото боя
Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер: фото боя / Фото: Reuters

Ждать развязки осталось не долго, бой Фьюри и Уайлдера пройдет в субботу 9 октября в Лас-Вегасе.

Читайте также:

Реклама

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Битва супертяжей
9 октября
До боя Фьюри - Уайлдер
Прогноз на бой
ТОП-матчи

Бельгия

Сегодня

21:45

Франция

3.19

3.28

2.48

Финляндия

9 окт

19:00

Украина

3.76

3.42

2.18
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Суббота, 16 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять