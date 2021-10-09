Ф'юрі – Уайлдер: онлайн найкрутішого бою року

Осінь нас порадувала крутими боксерськими поєдинками. Спочатку ми подивилися бій Усика і Джошуа, а тепер нас чекає не менш яскраве видовище – зустріч Тайсона Ф'юрі і Деонтея Уайлдера.
Бій відбудеться в Лас-Вегасі сьогодні вночі за місцевим часом, у Києві буде вже ранок. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку Ф'юрі – Уайлдер.
Читайте також: Коли і де дивитися бій Ф'юрі – Уайлдер
Далі по темі
За що б'ються
На кону чемпіонський пояс за версією WBC. Його Ф'юрі відібрав у Уайлдера. Перший бій цих боксерів завершився внічию.
Другий поєдинок достроково виграв Тайсон.
Що далі
Після бою Ф'юрі – Уайлдер чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик отримає 30 днів, щоб домовитися про об'єднувальний поєдинок з переможцем.
Інакше переможець бою Ф'юрі – Уайлдер повинен буде провести свій наступний поєдинок проти тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі.
Тимчасовим чемпіоном WBC є Ділліан Уайт, який вже давно намагається добитися бою за повноцінний титул організації. 30 жовтня Уайт проведе поєдинок в Лондоні проти шведського боксера Отто Валліна. І переможець цього бою стане обов'язковим претендентом на титул.
Нагадаємо, що Валлін бився з Ф'юрі, який закінчував поєдинок з залитим кров'ю обличчям.
Послужний список боксерів
Тайсон Ф'юрі – чемпіон світу за версією WBC (2020 року – н.ч.). Колишній чемпіон світу за версіями IBF (2015), WBA (Super), WBO, IBO (2015-2016).
Йому 33 роки. Провів 31 бій – 30 перемог (21 нокаутом) і 1 нічия
Деонтей Уайлдер – бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні (2008). Колишній чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі (2015-2020).
Йому 35 років. Провів 44 бої – 42 перемоги (41 нокаутом), 1 поразка і 1 нічия.
Кого ще побачимо
Всього у Лас-Вегасі в цей вечір відбудеться дев'ять боїв. Дивіться, хто ще вийде в ринг крім Ф'юрі і Уайлдера.
- Роберт Хеленіус (30-3-0) – Адам Ковнацкі (20-1-0)
- Ефе Аджагба (15-0-0) – Франк Санчес (18-0-0)
- Робейсі Рамірес (7-1-0) – Орландо Гонсалес Руїс (17-0-0)
- Едгар Берланга (17-0-0) – Марсело Естебан Косерес (30-2-1)
- Джуліан Вільямс (27-2-1) – Володимир Ернадес (12-4-0)
- Джаред Андерсон (9-0-0) – Володимир Терешкін (22-0-1)
- Віктор Вихрист (7-0-0) – Майк Маршалл (6-1-1)
- Брюс Каррінгтон (дебют) – Сесар Канту (3-1-0)
Де дивитися бій
Очікується, що бій Ф'юрі – Уайлдер відбудеться не раніше 6:00 10 жовтня за київським часом.
В Україні пряма трансляція поєдинку буде на платформі MEGOGO. Також бій можна подивитися на сервісах і телеканалах DAZN, ESPN, Fox Sports, BT Sport, REN TV.
Читайте також:
- Стріляв по тарілочках і тримав тварин: Ф'юрі назвав головну проблему свого життя
- Рекордна вага супертяжів перед боєм і середній палець від Ф'юрі фанам Уайлдера (відео)
- "Побачити падіння Ф'юрі на канвас – це суцільне задоволення": екс-чемпіон світу зробив прогноз на мегафайт
- "Усик – чемпіон на 5 хвилин": Тайсон Ф'юрі зухвало вколов українця
- Вайлдер запалить весь стадіон: новий костюм йому допоможе