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Когда и где смотреть бой Фьюри – Уайлдер

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
8 октября, 18:06
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Чемпионский поединок пройдет в Лас-Вегасе 9 октября. Боксеры выйдут в ринг рано утром в воскресенье по киевскому времени
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 9 октября
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 9 октября / Фото: Twitter

Один из самых ожидаемых боев супертяжелого веса состоится субботней ночью в американском Лас-Вегасе. Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри будет защищать свой пояс в поединке против Деонтея Уайлдера.

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Когда бой

Поединок Фьюри и Уайлдера состоится 9 октября в Лас-Вегасе. Боксеры встретятся на арене T-Mobile в Лас–Вегасе (штат Невада).

Во сколько начало

Всего запланировано десять боев. В частности, в ринг выйдет украинец Виктор Выхрист (7–0, 5 KO), его соперником в 8 раундовом поединке будет американец Майк Маршалл (6–1–1, 4 KO).

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Ожидается, что бой Фьюри – Уайлдер состоится не раньше 6:00 10 октября по киевскому времени.

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Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер: фото боя
Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер: фото боя / Фото: Reuters

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Где смотреть бой

В Украине прямая трансляция поединка будет на платформе MEGOGO. Также бой можно посмотреть на сервисах и телеканалах DAZN, ESPN, Fox Sports, BT Sport, REN TV.

История противостояния

Это будет третья встреча Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Первая завершилась вничью, а вторую досрочно выиграл Фьюри.

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

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2
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3
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10
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4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
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