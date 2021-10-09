Рекордный вес супертяжей перед боем и средний палец от Фьюри фанам Уайлдера (видео)

В ночь с 9 на 10 октября пройдет поединок между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Накануне боя прошла церемония взвешивания боксеров

Тайсон Фьюри показал средний палец фанатам Уайлдера / Фото: Reuters

За сутки перед поединком в Лас-Вегасе прошла традиционная процедура взвешивания. Оба супертяжеловеса подошли к поединку с самым тяжелым весом в карьере.

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Тайсон Фьюри показал на весах рекордные 125,6 кг, а Деонтей Уайлдер – 107,9 кг. Стоит отметить, что Цыганский король оказался почти на 18 кг тяжелее своего оппонента.

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Как и на пресс-конференции, боксерам не разрешили провести "битву взглядов", поэтому соперники вынуждены были оттачивать свое острословие на дистанции.

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В ходе взвешивания Цыганский король показал средний палец болельщикам Уайлдера.

Результаты взвешивания:

Тайсон Фьюри: 125,6 кг (277 фунтов)

(277 фунтов) Деонтей Уайлдер: 107,9 кг (238 фунтов)

Смотрите видео церемонии взвешивания