Рекордный вес супертяжей перед боем и средний палец от Фьюри фанам Уайлдера (видео)

За сутки перед поединком в Лас-Вегасе прошла традиционная процедура взвешивания. Оба супертяжеловеса подошли к поединку с самым тяжелым весом в карьере.
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Тайсон Фьюри показал на весах рекордные 125,6 кг, а Деонтей Уайлдер – 107,9 кг. Стоит отметить, что Цыганский король оказался почти на 18 кг тяжелее своего оппонента.
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Как и на пресс-конференции, боксерам не разрешили провести "битву взглядов", поэтому соперники вынуждены были оттачивать свое острословие на дистанции.
В ходе взвешивания Цыганский король показал средний палец болельщикам Уайлдера.
Результаты взвешивания:
- Тайсон Фьюри: 125,6 кг (277 фунтов)
- Деонтей Уайлдер: 107,9 кг (238 фунтов)
Смотрите видео церемонии взвешивания