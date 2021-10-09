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Рекордна вага супертяжів перед боєм і середній палець від Ф'юрі фанам Уайлдера (відео)

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
9 жовтня, 08:46
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В ніч з 9 на 10 жовтня пройде поєдинок між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером. Напередодні бою пройшла церемонія зважування боксерів
Тайсон Ф'юрі показав середній палець фанатам Уайлдера
Тайсон Ф'юрі показав середній палець фанатам Уайлдера / Фото: Reuters

За добу перед поєдинком в Лас-Вегасі пройшла традиційна процедура зважування. Обидва суперважковаговика підійшли до поєдинку з найважчою вагою в кар'єрі.

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Тайсон Ф'юрі показав на вагах рекордні 125,6 кг, а Деонтей Вайлдер – 107,9 кг. Варто відзначити, що Циганський король виявився майже на 18 кг важчим за свого опонента.

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Як і на прес-конференції, боксерам не дозволили провести "битву поглядів", тому суперники змушені були підвищувати своє острослів'я на дистанції.

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В ході зважування Циганський король показав середній палець уболівальникам Вайлдера.

Результати зважування:

  • Тайсон Ф'юрі: 125,6 кг (277 фунтів)
  • Деонтей Вайлдер: 107,9 кг (238 фунтів)

Дивіться відео церемонії зважування

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