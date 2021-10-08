Коли і де дивитися бій Ф'юрі – Уайлдер

Чемпіонський поєдинок пройде в Лас-Вегасі 9 жовтня. Боксери вийдуть в ринг рано вранці в неділю за київським часом

Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер зустрінуться 9 жовтня / Фото: Twitter

Один з найбільш очікуваних боїв суперважкої ваги відбудеться суботньої ночі в американському Лас-Вегасі. Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі буде захищати свій пояс у поєдинку проти Деонтея Уайлдера.

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Коли бій

Поєдинок Ф'юрі і Уайлдера відбудеться 9 жовтня в Лас-Вегасі. Боксери зустрінуться на арені T-Mobile в Лас-Вегасі (штат Невада).

О котрій початок

Всього заплановано десять боїв. Зокрема, в ринг вийде українець Віктор Вихрист (7-0, 5 KO), його суперником в 8 раундовому поєдинку буде американець Майк Маршалл (6-1-1, 4 KO).

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Очікується, що бій Ф'юрі – Уайлдер відбудеться не раніше 6:00 10 жовтня за київським часом.

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Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер: фото бою / Фото: Reuters

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Де дивитися бій

В Україні пряма трансляція поєдинку буде на платформі MEGOGO. Також бій можна подивитися на сервісах і телеканалах DAZN, ESPN, Fox Sports, BT Sport, REN TV.

Історія протистояння

Це буде третя зустріч Тайсона Ф'юрі і Деонтея Уайлдера. Перша завершилася внічию, а другу достроково виграв Ф'юрі.