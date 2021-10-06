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Вайлдер запалить весь стадіон: новий костюм йому допоможе

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
6 жовтня, 15:19
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Деонтей Вайлдер готується відібрати чемпіонський пояс у Тайсона Ф'юрі. Напередодні мегафайту американець показав свою секретну зброю
Деонтей Вайлдер
Деонтей Вайлдер / Фото: Instagram

Екс-чемпіон світу WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер представив свій новий костюм, в якому він вийде на ринг у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

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Американець з'явиться перед глядачами в масці, яка буде світити червоним лазерним підсвічуванням, і в чорному костюмі, який покликаний віддати належне його африканським корінням.

За словами дизайнерів, які робили цей витвір мистецтва, костюм Вайлдера буде присвячений його предкам – народності едо, яка проживає на території Нігерії.

Дивіться відео з новим костюмом "Бронзового бомбардувальника". Такої світломузики глядачі ще не бачили. Схоже цим костюмом епатажний американець розраховує залякати Ф'юрі.

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Нагадаємо, що після важкої поразки від "Циганського короля" в лютому 2020 року, Уайлдер в якості причини поразки назвав свій важкий костюм, який втомив його перед виходом на ринг.

Тайсон Фьюрі та Деонтей Уайлдер: вихід в ринг
Тайсон Фьюрі та Деонтей Уайлдер: вихід в ринг / Фото: Reuters

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Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер: фото бою
Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер: фото бою / Фото: Reuters

У коментарях під відео, любителі боксу не можуть стримати себе в коментарях:

  • "Тепер я переконаний ... Він знову отримає нокаут"
  • "Коефіцієнти ставок просто подвоїлися на користь Ф'юрі"
  • "На випадок якщо його знову размажуть, у нього вже є перше виправдання, яке він може використати після бою"

Нагадаємо, що бій між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Уайлдером пройде 9 жовтня в Лас-Вегасі. Переможець цього протистояння, можливо, зустрінеться з Олександром Усиком в боротьбі за звання абсолютного чемпіона.

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