Усик, чекай на мене! Виклик від найкращого нокаутера світу

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер 9 жовтня в Лас-Вегасі проведе поєдинок з Тайсоном Ф'юрі, але американцеві на прізвисько "Бронзовий бомбардувальник" вже не терпиться зустрітися в рингу з українцем Олександром Усиком у поєдинку за титул одноосібного короля хевівейту.
"Однозначно я хочу побитися з Усиком. Мені подобається те, що говорить Олександр. Я чув, як він передбачив, що я нокаутую Ф'юрі. Він сказав, що не сумнівається в тому, що нокаутує Джошуа в реванші. А після цього Усик відразу ж хоче побитися за титул абсолютного чемпіона, тому що він старший і серйозно налаштований", – наводить слова Вайлдера Fightnews з посиланням на Behind The Gloves.
"Я відчуваю, що Усик людина честі. Гадаю, українець дотримає свого слова. Багато людей беруть пояс і починають дивно з ним поводитися. Але я вважаю, що Усик – воїн, який відповідає за свої слова. Я з нетерпінням чекаю бою з ним, тому що зможу завершити кар'єру лише тоді, коли залишиться один чемпіон, одне обличчя, одне ім'я", – додав Вайлдер.
Раніше в таборі Ф'юрі оголосили про бажання побитися з Усиком в разі перемоги над Вайлдером.
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Однак промоутер українця Олександр Красюк вважає, що поєдинок Усик – Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу навряд чи відбудеться у найближчому майбутньому, оскільки, на думку Красюка, цьому перешкодить Вайлдер, нокаутувавши Ф'юрі.
Відзначимо, що 35-річного Деонтея Вайлдера називають найкращим нокаутером світового боксу. Із 42 перемог на профі-рингу 41 він здобув достроково.
Дивіться найкращі нокаути Вайлдера
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