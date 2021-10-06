Усик, чекай на мене! Виклик від найкращого нокаутера світу

Деонтей Вайлдер збирається 9 жовтня відібрати у Тайсона Ф'юрі чемпіонський пояс за версією WBC, а потім заволодіти рештою титулів у бою з Олександром Усиком

Усик vs Вайлдер / Фото: The Sun

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер 9 жовтня в Лас-Вегасі проведе поєдинок з Тайсоном Ф'юрі, але американцеві на прізвисько "Бронзовий бомбардувальник" вже не терпиться зустрітися в рингу з українцем Олександром Усиком у поєдинку за титул одноосібного короля хевівейту.

Вайлдер жадає зустрічі з Усиком / Фото: Колаж: Сьогодні

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"Однозначно я хочу побитися з Усиком. Мені подобається те, що говорить Олександр. Я чув, як він передбачив, що я нокаутую Ф'юрі. Він сказав, що не сумнівається в тому, що нокаутує Джошуа в реванші. А після цього Усик відразу ж хоче побитися за титул абсолютного чемпіона, тому що він старший і серйозно налаштований", – наводить слова Вайлдера Fightnews з посиланням на Behind The Gloves.

Усику світить зустріч із Ф'юрі або Вайлдером / Фото: Reuters

"Я відчуваю, що Усик людина честі. Гадаю, українець дотримає свого слова. Багато людей беруть пояс і починають дивно з ним поводитися. Але я вважаю, що Усик – воїн, який відповідає за свої слова. Я з нетерпінням чекаю бою з ним, тому що зможу завершити кар'єру лише тоді, коли залишиться один чемпіон, одне обличчя, одне ім'я", – додав Вайлдер.

Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер зустрінуться 9 жовтня / Фото: Twitter

Раніше в таборі Ф'юрі оголосили про бажання побитися з Усиком в разі перемоги над Вайлдером.

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Однак промоутер українця Олександр Красюк вважає, що поєдинок Усик – Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу навряд чи відбудеться у найближчому майбутньому, оскільки, на думку Красюка, цьому перешкодить Вайлдер, нокаутувавши Ф'юрі.

Відзначимо, що 35-річного Деонтея Вайлдера називають найкращим нокаутером світового боксу. Із 42 перемог на профі-рингу 41 він здобув достроково.

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