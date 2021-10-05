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Ф'юрі назвав головну помилку Джошуа в бою з Усиком

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
5 жовтня, 14:00
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На думку "Циганського короля", Ентоні Джошуа поплатився за те, що в поєдинку з Олександром Усиком думав про інше протистояння
Ф'юрі засмутила поразка Джошуа
Ф'юрі засмутила поразка Джошуа / Фото: Reuters

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі вважає, що в поєдинку з Олександром Усиком думки Ентоні Джошуа були зайняті не українцем, що і призвело до сенсаційної поразки британського фаворита.

"Для мене було розчаруванням бачити, як Джошуа програв свій поєдинок, але потрібно віддати належне його суперникові. У Усика був відмінний план на бій, і він ідеально його реалізував. Цей хлопець піднявся з легшої вагової категорії і побив його – це рідкість. Це відбулося тільки втретє в історії, тож необхідно віддати належне там, де це треба зробити".

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Ось що трапляється, коли ти наперед дивишся в бік більших боїв. Можливо, Джошуа дивився на Усика і думав про Тайсона Ф'юрі. Я не припущуся цієї помилки. Я не буду дивитися на Деонтея Вайлдера (з яким у Ф'юрі бій 9 жовтня), думаючи про Ентоні Джошуа. Навіть якби Джошуа переміг Усика, то я б цього не робив".

Усик vs Ф'юрі
Усик vs Ф'юрі / Фото: Reuters

"Просто я знаю, що кожен суперник небезпечний, особливо на такому рівні. Мені здається, навіть вибери я в суперники "мішка", він видав би свій найкращий виступ, тому що це його можливість змінити своє життя", – наводить слова Тайсона Ф'юрі Fightnews з посиланням на metro.co.uk.

Усика запідозрили у договірняку з Джошуа. Фото: https://t.me/Usyk17
Усика запідозрили у договірняку з Джошуа. Фото: https://t.me/Usyk17

Нагадаємо, раніше колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городничев заявив, що Джошуа навмисне програв Усику, щоб організувати з ним трилогію – з реваншем і подальшим третім боєм. А, мовляв, поразка Ей-Джея в першому поєдинку покликана підігріти інтерес до подальших.

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