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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ф'юрі назвав Усика крадієм і оголосив на нього полювання

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
3 жовтня, 16:28
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Батько Тайсона Ф'юрі, Джон, звинуватив Олександра Усика в тому, що той вкрав у його сина лаври кривдника Ентоні Джошуа, і закликав українця готуватися до бійки з "Циганським королем"
Усик vs Ф'юрі. Колаж - "Сьогодні"
Усик vs Ф'юрі. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

9 жовтня володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі має намір перемогти Деонтея Вайлдера, після чого проведе проміжний бій, а потім влаштує полювання на Олександра Усика. Про ці плани "Циганського короля" оголосив його батько – Джон Ф'юрі.

Читайте також: Усик – Джошуа: коли реванш і хто фаворит

"Правду кажучи, Тайсон був засмучений поразкою Джошуа. Зрештою, ми ж всі британці. Тайсон хотів провести супербій з Джошуа, і Усик справді вкрав його місце в центрі уваги. Тайсон завжди знав, що може перемогти Ей-Джея, зробивши це навіть краще, ніж Усик. Але це бокс. Уже нічого не зміниш", – наводить слова Джона Ф'юрі Fightnews з посиланням на Boxing Social.

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Ф'юрі засмутила поразка Джошуа
Ф'юрі засмутила поразка Джошуа / Фото: Reuters

"Можливо, Тайсон і Джошуа колись зустрінуться, але я гадаю, що полум'я згасло, тому що у Джошуа тепер занадто багато поразок. Я сподіваюся, що Тайсона ніколи не поб'ють, і після бою з Вайлдером ми націлені на проміжний поєдинок у цьому році. А потім ми підемо за поясами, де б це не було – в Англії, Україні, Німеччині, будь-якій точці світу. Тайсон буде на хвості у Усика. Це теж буде чудовий бій, оскільки вони обидва дуже технічні".

Усик і Ф'юрі
Усик і Ф'юрі / Фото: Reuters

"Я обожнюю Олександра Усика. Повага Усику. У його бою з Джошуа переміг достойний, і я бажаю йому успіху", – додав Джон Ф'юрі.

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters

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Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа відбудеться в лютому або березні. За словами промоутера Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, найвірогідніше, прийме Велика Британія.

Тим часом перший тренер українця Сергій Лапін заявив, що Усик впорається і з Ф'юрі – потрібно тільки усунути недоліки в ближньому бою.

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