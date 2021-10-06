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Крайній строк реваншу Усик – Джошуа: названо дату

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
6 жовтня, 11:43
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За словами промоутера новоспеченого чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика, повторний бій з Ентоні Джошуа має відбутися не пізніше 25 квітня 2022 року
Усик і Джошуа: "Ще побачимося"
Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

"Причин скасування реваншу може бути безліч. Але згідно з нашими планами і домовленостями, зафіксованими на папері, реванш має відбутися протягом семи місяців з моменту проведення першого поєдинку ", – заявив промоутер Олександра Усика Олександр Красюк каналу BoxOffice.

Враховуючи те що перша зустріч Усика і Джошуа на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур", виграна українцем одноголосним рішенням суддів, відбулася 25 вересня, повторний бій має бути проведений не пізніше 25 квітня 2022 року.

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"У рамках 30 днів Джошуа письмово повинен активувати опцію реваншу, тобто підтвердити її. Хоча він уже усно активував її на рингу. Я йому сказав: "Друже, вітаю, це був фантастичний бій, у тебе серце воїна". Джошуа махнув рукою, розвернувся і відповів: "Побачимося на реванші".

"Станом на сьогодні у нас немає іншого плану, крім як готувати цей бій", – додав Красюк.

Нагадаємо, спочатку йшлося про те, що повторний бій Олександра Усика проти Ентоні Джошуа може відбутися в лютому-березні. Однак сьогодні прозвучала заява промоутера британця Едді Гірна, що найімовірніші терміни реваншу – березень-квітень.

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Варіантами місця проведення реваншу називають Велику Британію, Київ і Близький Схід.

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