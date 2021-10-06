Усик, жди меня! Вызов от лучшего нокаутера мира

Деонтей Уайлдер собирается 9 октября отобрать у Тайсона Фьюри чемпионский пояс по версии WBC, а затем завладеть недостающими титулами в бою с Александром Усиком

Усик vs Уайлдер / Фото: The Sun

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер 9 октября в Лас-Вегасе проведет поединок с Тайсоном Фьюри, но американцу по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик" уже не терпится встретиться в ринге с украинцем Александром Усиком в поединке за титул единоличного короля хэвивейта.

Уайлдер жаждет встречи с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

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"Однозначно я хочу подраться с Усиком. Мне нравится то, что говорит Александр. Я слышал, как он предсказал, что я нокаутирую Фьюри. Он сказал, что не сомневается в том, что нокаутирует Джошуа в реванше. А после этого Усик сразу же хочет подраться за титул абсолютного чемпиона, потому что он старше и серьезно настроен", – приводит слова Уайлдера Fightnews со ссылкой на Behind The Gloves.

Усику светит встреча с Фьюри или Уайлдером / Фото: Reuters

"Я чувствую, что Усик человек чести. Думаю, украинец сдержит свое слово. Многие люди берут пояс и начинают забавно с ним обращаться. Но я считаю, что Усик – воин, который отвечает за свои слова. Я с нетерпением жду боя с ним, потому что смогу завершить карьеру лишь тогда, когда останется один чемпион, одно лицо, одно имя", – добавил Уайлдер.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 9 октября / Фото: Twitter

Ранее в лагере Фьюри объявили о желании подраться с Усиком в случае победы над Уайлдером.

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Однако промоутер украинца Александр Красюк считает, что поединок Усик – Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира вряд ли состоится в обозримом будущем, так как, по мнению Красюка, этому не даст случиться Уайлдер, нокаутировав Фьюри.

Отметим, что 35-летнего Деонтея Уайлдера называют лучшим нокаутером мирового бокса. Из 42 побед на профи-ринге 41 он добыл досрочно.

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