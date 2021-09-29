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Бою Усик – Ф'юрі не буде: промоутер українця озвучив несподівану причину

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
29 вересня, 12:06
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Щоб схема промоутера Тайсона Ф'юрі спрацювала, тому потрібно 9 жовтня перемогти Деонтея Вайлдера. А на думку Олександра Красюка, Ф'юрі Вайлдеру програє
Усик і Ф'юрі
Усик і Ф'юрі / Фото: Reuters

Олександр Красюк, промоутер новоспеченого чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO у суперважкій вазі Олександра Усика, прокоментував резонансне висловлювання свого колеги Боба Арума, який займається справами володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, Арум вважає, що Ентоні Джошуа варто почекати з реваншем проти Олександра Усика. Натомість Арум запропонував схему, за якою Усик на початку наступного року поб'ється з переможцем прийдешнього бою Ф'юрі – Вайлдер (9 жовтня), а вже переможець протистояння Усик vs Ф'юрі/Вайлдер потім проведе поєдинок із Джошуа.

"Я не читав цю новину. Вперше почув її від вас. Я ніколи не припускав, що це може статися. Мені потрібен час, щоб все обдумати"

"Наразі ми психологічно готуємося до реваншу з Джошуа. Але справа ще в тому, що я не передбачаю перемогу Ф'юрі в бою з Вайлдером. Це не прогноз, а передчуття. Я відчуваю, що Вайлдер нокаутує Ф'юрі", – сказав з цього приводу Олександр Красюк каналу Boxing Social.

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Усик vs Ф'юрі
Усик vs Ф'юрі / Фото: Reuters

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа планується на лютий-березень. За словами промоутера Ей-Джея, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, найвірогідніше, прийме Велика Британія.

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Тим часом перший тренер українця Сергій Лапін заявив, що Усик впорається і з Ф'юрі – потрібно тільки усунути недоліки в ближньому бою.

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