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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Потрібно зрозуміти, де більше грошей": Гірн ошелешив заявою про місце реваншу Усик – Джошуа

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
27 вересня, 20:19
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Після сенсаційної поразки британського боксера на стадіоні "Тоттенхем", відразу виникло питання про місце проведення реваншу. Поки обидві сторони мають протилежні позиції
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Промоутер екс-чемпіона Ентоні Джошуа Едді Гірн розкрив деякі деталі майбутнього бою-реваншу за чемпіонські титули з Олександром Усиком.

Читайте також: Намалювався! Реванш Усик – Джошуа вирішив зірвати небитий британець

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На думку Едді Гірна поєдинок повинен відбутися в лютому, а кращого місця в цю пору року, ніж Велика Британія годі й шукати.

"Дуже мало шансів, що це буде Україна. Це не найкраща країна для лютого.

Нам потрібно зібратися разом, щоб зрозуміти, де будуть найбільші гроші. І так, це навряд чи буде Україна.

Я думаю що Великобританія найбільш імовірна", – наводить слова Едді Хірна Boxingnews24.

Усик декласував Джошуа
Усик декласував Джошуа / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що сам Усик хотів би провести реванш з Джошуа на НСК "Олімпійський" в Києві.

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Але, за словами Олександра, для нього місце повторного бою не принципово. "Хоч в космосі", – заявив український боксер.

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа
Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Нагадаємо, за підсумками бою, що відбувся в ніч на неділю у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем", Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів – 117:112, 116:112, 115:113.

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