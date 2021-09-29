Боя Усик – Фьюри не будет: промоутер украинца озвучил неожиданную причину

Чтобы схема промоутера Тайсона Фьюри сработала, тому нужно 9 октября победить Деонтея Уайлдера. А по мнению Александра Красюка, Фьюри Уайлдеру проиграет

Усик и Фьюри / Фото: Reuters

Александр Красюк, промоутер новоиспеченного чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал резонансное высказывание своего коллеги Боба Арума, который занимается делами обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Напомним, Арум считает, что Энтони Джошуа стоит повременить с реваншем против Александра Усика. Взамен Арум предложил схему, по которой Усик в начале следующего года подерется с победителем скорого боя Фьюри – Уайлдер (9 октября), а уже победитель противостояния Усик vs Фьюри/Уайлдер затем проведет поединок с Джошуа.

"Я не читал эту новость. Впервые услышал ее от вас. Я никогда не предполагал, что это может произойти. Мне необходимо время, чтобы все обдумать"

"На данный момент мы психологически готовимся к реваншу с Джошуа. Но дело еще в том, что я не предвижу победу Фьюри в бою с Уайлдером. Это не предсказание, а предчувствие. Я чувствую, что Уайлдер нокаутирует Фьюри", – сказал по этому поводу Александр Красюк каналу Boxing Social.

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Усик vs Фьюри / Фото: Reuters

Напомним, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март. По словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

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Тем временем первый тренер украинца Сергей Лапин заявил, что Усик справится и с Фьюри – нужно только устранить недочеты в ближнем бою.