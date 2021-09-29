28 сентября 22:00
ПСЖ 2
Манчестер Сити 0
28 сентября 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
28 сентября 22:00
Порту 1
Ливерпуль 5
28 сентября 22:00
Милан 1
Атлетико 2
28 сентября 22:00
Боруссия Д 1
Спортинг 0
28 сентября 22:00
Реал 1
Шериф 2
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Бавария - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Боя Усик – Фьюри не будет: промоутер украинца озвучил неожиданную причину

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
29 сентября, 12:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чтобы схема промоутера Тайсона Фьюри сработала, тому нужно 9 октября победить Деонтея Уайлдера. А по мнению Александра Красюка, Фьюри Уайлдеру проиграет
Усик и Фьюри
Усик и Фьюри / Фото: Reuters

Александр Красюк, промоутер новоиспеченного чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал резонансное высказывание своего коллеги Боба Арума, который занимается делами обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Напомним, Арум считает, что Энтони Джошуа стоит повременить с реваншем против Александра Усика. Взамен Арум предложил схему, по которой Усик в начале следующего года подерется с победителем скорого боя Фьюри – Уайлдер (9 октября), а уже победитель противостояния Усик vs Фьюри/Уайлдер затем проведет поединок с Джошуа.

"Я не читал эту новость. Впервые услышал ее от вас. Я никогда не предполагал, что это может произойти. Мне необходимо время, чтобы все обдумать"

"На данный момент мы психологически готовимся к реваншу с Джошуа. Но дело еще в том, что я не предвижу победу Фьюри в бою с Уайлдером. Это не предсказание, а предчувствие. Я чувствую, что Уайлдер нокаутирует Фьюри", – сказал по этому поводу Александр Красюк каналу Boxing Social.

Реклама

Усик vs Фьюри
Усик vs Фьюри / Фото: Reuters

Напомним, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март. По словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

Реклама

Тем временем первый тренер украинца Сергей Лапин заявил, что Усик справится и с Фьюри – нужно только устранить недочеты в ближнем бою.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Бавария

Сегодня

22:00

Динамо

1.11

12.5

30.0

Динамо

3 окт

19:30

Шахтер

2.80

3.50

2.45
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
9
10:22
6
16
Мариуполь
9
12:23
4
Показать больше
Пятница, 1 октября
19:30
Суббота, 2 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять