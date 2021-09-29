Усику запропонували Ф'юрі замість Джошуа: схема від промоутера Ломаченка

Боб Арум вважає, що Ентоні Джошуа варто зачекати з реваншем проти Олександра Усика, дозволивши українцеві побитися з переможцем бою Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер

Усик vs Ф'юрі / Фото: Reuters

Промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум, яке займається і справами Василя Ломаченка, відмовляє Ентоні Джошуа від миттєвого реваншу з Олександром Усиком. На думку Арума, Джошуа знову програє Усику, як це сталося минулої суботи, і таким чином знищить свою кар'єру.

Замість цього Арум запропонував схему, за якою Усик на початку наступного року поб'ється з переможцем бою Ф'юрі – Вайлдер (9 жовтня), а вже переможець протистояння Усик vs Ф'юрі/Вайлдер потім проведе поєдинок з Джошуа.

"Чи є у Джошуа шанси виграти реванш у Усика? Ні. І я гадаю, що Джошуа було б добре, якби він до матчу-реваншу з Усиком провів ще пару боїв", – наводить слова Боба Арума BoxingScene.

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Якби оточення Джошуа було розумним, воно б розробило угоду, за якою, якщо Тайсон Ф'юрі переможе Вайлдера, то Усику можна буде битися з Ф'юрі і щоб кожен із них за контрактом домовився, в разі перемоги, в своєму наступному бою битися з Джошуа"

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters

"Це було б розумно. Але знову ж таки, це бокс і це егоїстичні промоутери, бійці, які, на мій погляд, не ухвалюють правильні рішення, проводячи бої, засновані на емоціях"

"Едді Гірн (промоутер Джошуа) буде проштовхувати те, на що він має повне право – матч-реванш із Усиком, але це буде ще одна поразка Джошуа, яке перешкодить йому провести більш масштабний бій проти єдиного чемпіона"

"Усик б'ється з Ф'юрі або Вайлдером, а Джошуа б'ється з переможцем. Це сподобалося б уболівальникам", – підсумував Боб Арум

Олександр Усик і Боб Арум / Фото: Twitter

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Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа планується на лютий-березень. За словами промоутера Ей-Джея, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, найвірогідніше, прийме Велика Британія.

Тим часом перший тренер українця Сергій Лапін заявив, що Усик впорається і з Ф'юрі – потрібно тільки усунути недоліки в ближньому бою.