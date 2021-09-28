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Усик – абсолютний чемпіон! Відсутній пояс йому подарував Кличко

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
28 вересня, 17:11
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Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа і завоював титули WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі, а титул WBC, що залишився, йому подарували в Києві. Відмінний стимул не зупинятися на досягнутому
Кличко подарував Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org
Кличко подарував Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org

Незвичайний презент Усику зробив мер Києва і вічний чемпіон у суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко. Він ще раз привітав Усика зі здобуттям титулів і подарував Олександру пояс WBC.

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"Я ще раз вітаю тебе з перемогою і хочу вручити символічний подарунок. Ти завоював 4 чемпіонських пояси у суперважкій вазі, а пояса за версією WBC у цій категорії в тебе ще немає. І ти обов‘язково його завоюєш!

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А я тобі дарую перший пояс WBC з великим українським прапором, який був виготовлений до Конгрессу WBC, що відбувся в Києві у 2018 році. На удачу і мотивацію! Адже таким поясом володів і твій кумир – Мохаммед Алі", – цитує мера прес-служба Кличка.

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Також чемпіони поспілкувалися по відеозв'язку з президентом WBC Маурісіо Сулейманом. Усик показав Сулейману пояс, подарований Кличком, і зазначив, що це буде наступний завойований ним трофей.

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