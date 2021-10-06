6 жовтня 21:45
Італія --
Іспанія --
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚫 Скандальний закон про олігархів 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Удвох на одного! Ф'юрі допоможе Джошуа побити Усика

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
6 жовтня, 08:29
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий тренувати Ентоні Джошуа в процесі підготовки до реваншу з Олександром Усиком
Джошуа і Ф'юрі проти Усика
Джошуа і Ф'юрі проти Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку "Циганського короля", під його керівництвом Джошуа зможе помститися Усику за сенсаційну поразку на лондонському стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.

Усик із чемпіонськими поясами
Усик із чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

Реклама

"Переконанинй, що якщо я готуватиму Джошуа до реваншу з Усиком, то Ентоні точно переможе в цьому бою. Я пропоную йому свої тренерські послуги для його реваншу. Гарантую – він переможе. Я змушу його битися як великого хлопця", – наводить слова Тайсона Ф'юрі Boxingnews24.

Джошуа і Ф'юрі
Джошуа і Ф'юрі / Фото: Twitter

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що до зустрічі з Усиком у Джошуа вже була одна поразка на профі-рингу. У 2019му він програв нокаутом Енді Руїсу, але того ж року взяв у нього реванш, перед яким, що цікаво, Ентоні допомагав в таборі порадами інший легендарний суперваж – Володимир Кличко.

Реклама

Відзначимо, реванш Усик – Джошуа планується на лютий-березень. За словами промоутера Ей-Джея, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, швидше за все, прийме Велика Британія.

Хоча Віталій Кличко стверджує, що реванш Усик – Кличко може відбутися і в Києві.

Також не варто виключати проведення повторного бою Усик – Джошуа на Близькому Сході, як це було у випадку з реваншем британця з Руїсом.

Реклама

Додамо, що після того як Олександр Усик 25 вересня здолав Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів, уже українець – беззаперечний фаворит повторного поєдинку у букмекерів.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Битва супертяжів
9 жовтня
До бою Ф'юрі - Уайлдер
Прогноз на бій
ТОП-матчі

Італія

Сьогодні

21:45

Іспанія

2.32

3.18

3.70

Бельгія

Завтра

21:45

Франція

3.19

3.28

2.48

Фінляндія

9 жовт

19:00

Україна

3.76

3.42

2.18
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Субота, 16 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти