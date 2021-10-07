Стріляв по тарілочках і тримав тварин: Ф'юрі назвав головну проблему свого життя

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі 9 жовтня буде захищати титул в поєдинку проти Деонтея Уайлдера.
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Напередодні поєдинку Ф'юрі зізнався, що йому не потрібні мільйони доларів, щоб жити щасливо. Але поскаржився, що у нього немає хобі.
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"Я боксую не для того, щоб бути найкращим на всі часи, не для того, щоб бути легендою. Мені не принесе ніякої користі, якщо я зароблю ще 50 або 200 млн, мені не потрібне багатство. Я звичайна людина, яка дуже добре боксує", – цитує Ф'юрі Allboxing.
"Мене часто запитують про те, що мене мотивує. Це безумовно не гроші. Це той факт, що крім боксу нічого немає. Я боксую, тому що більше мені нічого не подобається. У мене немає ніякого іншого хобі. Після боксу я буду дуже сумним , самотньою людиною. Я пробував тримати домашніх тварин, їздити по бездоріжжю, отримав ліцензію на зброю, стріляв по тарілочках. Ніщо мене не зацікавило".
Раніше ми писали, що Тайсон Ф'юрі (30-1-0, 21 КО) анітрохи не сумнівається у своїй перемозі над американським боксером Деонтеєм Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Більш того, "Циганський король" на фінальній прес-конференції сказав, що він єдиний гідний чемпіон у світі.
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