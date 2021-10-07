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"Побачити падіння Ф'юрі на канвас – це суцільне задоволення": екс-чемпіон світу зробив прогноз на мегафайт

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
7 жовтня, 16:16
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У суботу, 9 жовтня, в Лас-Вегасі відбудеться грандіозний поєдинок двох суперважковаговиків: чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі та кращого нокаутера світу Деонтея Вайлдера
Тайсон Фьюри vc Деонтей Вайлдер
Тайсон Фьюри vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Екс-чемпіон світу у напівсередній вазі Кіт Турман поділився своїм прогнозом на третій поєдинок Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера.

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"Чесно, бачити, як Тайсон Ф'юрі падає, – це суцільне задоволення. Ні, не подумайте, я люблю Тайсона, але коли такий гігант падає на канвас – це дуже видовищно виглядає.

/ Фото: AFP

Вайлдер втомився в другому бою до 4-го раунду. Ми дивилися бій з дружиною, сіли на диван, запаслися попкорном. І якщо моя дружина бачить, що важковаговик втомився до 4-го раунду, значить, він реально втомився. А коли ти втомлюєшся в 4-му раунді, зрозуміло, що з цього бою цілим тобі не вибратися.

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Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер
Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

З Ф'юрі Вайлдер вперше зіткнувся з проблемою, коли на нього не йдуть, а потрібно йти самому, тому що опонент просто величезний і довгорукий. Коли ти такий великий, як Ф'юрі, можна просто працювати з дистанції і вигравати. Адже важковаговики – це не ті, хто може бігати човниками і відстрибувати, довгі руки все одно будуть їх діставати.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера і став чемпіоном світу
Ф'юрі нокаутував Вайлдера і став чемпіоном світу / Фото: AFP

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Деонтею потрібно частіше бити, додати якісь фундаментальні, нові речі в арсенал. Я допускаю, що він може довести свою праву руку і виграти нокаутом", – сказав Турман в інтерв'ю Youtube-каналу FightHub TV.

Ф'юрі і Вайлдер дуже довго дивилися одне одному в очі
Ф'юрі і Вайлдер дуже довго дивилися одне одному в очі / Фото: Top Rank Instagram

Нагадаємо, що бій між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером пройде 9 жовтня в Лас-Вегасі. Переможець цього протистояння, ймовірно, зустрінеться з Олександром Усиком в боротьбі за звання абсолютного чемпіона.

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