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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик наступний бій може провести не проти Джошуа! Несподіваний варіант

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
6 жовтня, 18:20
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Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа і відібрав у нього чемпіонські пояси в суперважкій вазі. Наступним кроком мав стати їх реванш, але з'явився не менш цікавий варіант
Олександр Усик - чемпіон WBA, IBF, WBO, IBO
Олександр Усик - чемпіон WBA, IBF, WBO, IBO / Фото: Reuters

9 жовтня чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі проведе поєдинок проти Деонтея Вайлдера. Промоутер Ф'юрі впевнений, що його підопічний переможе. А потім він битиметься з Усиком!

Читайте також: Крайній строк реваншу Усик – Джошуа: названа дата

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Боб Арум розраховує, що Ф'юрі і Усик розіграють звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, а потім переможець вийде на Ентоні Джошуа.

Джошуа радять відмовитися від реваншу з Усиком
Джошуа радять відмовитися від реваншу з Усиком / Фото: REUTERS

Але для цього варіанту потрібна згода самого Джошуа, адже зараз на його стороні контракт з Усиком, де є пункт про обов'язковий реванш.

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"Це повинно виходити від Джошуа. Він повинен подати сигнал, що він до цього готовий. Я на його місці зробив би саме так.

Олександр Усик і Боб Арум
Олександр Усик і Боб Арум / Фото: Twitter

Я б взяв інший бій, просто, щоб повернути свою впевненість. Дозволив би Усику побитися з Ф'юрі, якщо Ф'юрі, з божою поміччю, переможе в суботу. І йшов би цим шляхом ", – зізнався Арум в інтерв'ю Boxing Social.

До речі, Вайлдер впевнений в своїй перемозі над Ф'юрі і вже кинув виклик Усіку.

Вайлдер жадає зустрічі з Усиком
Вайлдер жадає зустрічі з Усиком / Фото: Колаж: Сьогодні

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