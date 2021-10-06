Усик наступний бій може провести не проти Джошуа! Несподіваний варіант

9 жовтня чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі проведе поєдинок проти Деонтея Вайлдера. Промоутер Ф'юрі впевнений, що його підопічний переможе. А потім він битиметься з Усиком!
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Боб Арум розраховує, що Ф'юрі і Усик розіграють звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, а потім переможець вийде на Ентоні Джошуа.
Але для цього варіанту потрібна згода самого Джошуа, адже зараз на його стороні контракт з Усиком, де є пункт про обов'язковий реванш.
"Це повинно виходити від Джошуа. Він повинен подати сигнал, що він до цього готовий. Я на його місці зробив би саме так.
Я б взяв інший бій, просто, щоб повернути свою впевненість. Дозволив би Усику побитися з Ф'юрі, якщо Ф'юрі, з божою поміччю, переможе в суботу. І йшов би цим шляхом ", – зізнався Арум в інтерв'ю Boxing Social.
До речі, Вайлдер впевнений в своїй перемозі над Ф'юрі і вже кинув виклик Усіку.