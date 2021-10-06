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Усик следующий бой может провести не против Джошуа! Неожиданный вариант

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
6 октября, 18:20
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Александр Усик победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса в супертяжелом весе. Следующим шагом должен был стать их реванш, но появился не менее интересный вариант
Александр Усик - чемпион WBA, IBF, WBO, IBO
Александр Усик - чемпион WBA, IBF, WBO, IBO / Фото: Reuters

9 октября чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри проведет поединок против Деонтея Уайлдера. Промоутер Фьюри уверен, что его подопечный победит. А затем он сразится с Усиком!

Читайте также: Крайний срок реванша Усик – Джошуа: названа дата

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Боб Арум рассчитывает, что Фьюри и Усик разыграют звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, а затем победитель выйдет на Энтони Джошуа.

Джошуа советуют отказаться от реванша с Усиком
Джошуа советуют отказаться от реванша с Усиком / Фото: REUTERS

Но для этого варианта нужно согласие самого Джошуа, ведь сейчас на его стороне контракт с Усиком, где есть пункт об обязательном реванше.

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"Это должно исходить от Джошуа. Он должен подать сигнал, что он к этому готов. Я на его месте сделал бы именно так.

Александр Усик и Боб Арум
Александр Усик и Боб Арум / Фото: Twitter

Я бы взял другой бой, просто, чтобы вернуть свою уверенность. Позволил бы Усику подраться с Фьюри, если Фьюри, с божьей помощью, победит в субботу. И шел бы по этому пути", – признался Арум в интервью Boxing Social.

Кстати, Уайлдер уверен в своей победе над Фьюри и уже бросил вызов Усику.

Уайлдер жаждет встречи с Усиком
Уайлдер жаждет встречи с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

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