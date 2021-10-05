"Я просто зітру Вайлдера з лиця Землі": Тайсон Ф'юрі принизив свого суперника

У найближчу суботу на любителів боксу чекає ще один мегафайт року – поєдинок Тайсона Ф'юрі та Деонтея Вайлдера

Тайсон Ф'юрі збирається перемогти Деонтея Уайлдера нокаутом / Фото: Reuters

Можливий суперник Олександра Усика, володар чемпіонського поясу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не сумнівається в своїй перемозі в бою проти Деонтея Вайлдера.

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"Циганський король" впевнений, що зуміє нокаутувати американського боксера на прізвисько "Бронзовий бомбардувальник".

"Я збираюся побити його. Немає ніякого секрету в тактиці, яку я збираюся використовувати. Я доберуся до цього мішка. Я знищу його. Нічого особистого, я просто збираюся стерти Деонтея Вайлдера з лиця Землі якомога раніше.

Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер зустрінуться 9 жовтня / Фото: Twitter

Нагадаємо, що поєдинок Ф'юрі – Вайлдер відбудеться 9 жовтня в Лас-Вегасі. Це буде вже третій бій Ф'юрі проти Вайлдера. Перший завершився внічию, другий – перемогою нокаутом у виконанні Ф'юрі.

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Ф'юрі нокаутував Вайлдера і став чемпіоном світу / Фото: AFP

При цьому з Ф'юрі або Вайлдером вже висловив готовність битися Олександр Усик за титул абсолютного чемпіона світу в супертяжах – в залежності від того, у кого буде відсутній українцеві пояс.

Також ми повідомляли, що Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер зароблять в рази більше, ніж Олександр Усик в чемпіонському бою з Ентоні Джошуа.

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