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Усику і не снилося: оголошені гонорари Ф'юрі і Вайлдера

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
5 жовтня, 11:11
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У поєдинку 9 жовтня в Лас-Вегасі Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер зароблять в рази більше, ніж Олександр Усик у переможному протистоянні з Ентоні Джошуа
Усику далеко до Ф'юрі та Вайлдера - за гонорарами
Усику далеко до Ф'юрі та Вайлдера - за гонорарами / Фото: Reuters

Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер на двох гарантовано зароблять 50 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Essentiallysports.

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Читайте також: Ф'юрі: "Мою битву з Усиком визнають такою, що не відбулася"

За даними джерела, гарантований гонорар Тайсона Ф'юрі за бій 9 жовтня в Лас-Вегасі складе 30 мільйонів доларів, а Деонтея Вайлдера – 20 мільйонів доларів.

Крім того, в співвідношенні 60% на 40% на користь Ф'юрі має бути розподілений дохід від продажу платних трансляцій цього поєдинку (PPV).

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Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер зустрінуться 9 жовтня
Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер зустрінуться 9 жовтня / Фото: Twitter

Нагадаємо, це буде вже третій бій Ф'юрі проти Вайлдера. Перший завершився внічию, другий – перемогою нокаутом у виконанні Ф'юрі.

При цьому з Ф'юрі або Вайлдером уже висловив готовність битися Олександр Усик за титул абсолютного чемпіона світу в суперважах – залежно від того, у кого буде потрібний українцеві пояс.

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Усик із чемпіонськими поясами
Усик із чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

Правда, для початку Усику потрібно відстояти свої титули в реванші з Ентоні Джошуа.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Додамо, що Усику гонорари, передбачені Ф'юрі і Вайлдеру, і не снилися. Як повідомлялося раніше, гарантований гонорар українця за перший бій з Джошуа мав скласти 4 млн доларів.

"Хотілося б більше, так. Значно більше", – говорив з цього приводу Усик.

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