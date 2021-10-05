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"Я просто сотру Уайлдера с лица Земли": Тайсон Фьюри унизил своего соперника

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 октября, 18:35
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В ближайшую субботу любителей бокса ожидает еще один мегафайт года – поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера
Тайсон Фьюри собирается победить Деонтея Уайлдера нокаутом
Тайсон Фьюри собирается победить Деонтея Уайлдера нокаутом / Фото: Reuters

Возможный соперник Александра Усика, обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не сомневается в своей победе в бою против Деонтея Уайлдера.

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"Циганский король" уверен, что сумеет нокаутировать американского боксера по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик".

"Я собираюсь избить его. Нет никакого секрета в тактике, которую я собираюсь использовать. Я доберусь до этого мешка. Я уничтожу его.

Ничего личного, я просто собираюсь стереть Деонтея Уайлдера с лица Земли как можно раньше.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 9 октября
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 9 октября / Фото: Twitter

Это факт, что бой закончится быстрее, чем в прошлый раз. Я не Гудини, я точно не знаю, сколько это продлится, но я выложусь на все 100 процентов", – цитирует Фьюри The Ring.

Напомним, что поединок Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября в Лас-Вегасе. Это будет уже третий бой Фьюри против Уайлдера. Первый завершился вничью, второй – победой нокаутом в исполнении Фьюри.

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Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира
Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира / Фото: AFP

При этом с Фьюри либо Уайлдером уже выразил готовность драться Александр Усик за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжах – в зависимости от того, у кого будет недостающий украинцу пояс.

Также мы сообщали, что Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер заработают в разы больше, чем Александр Усик в чемпионском бою с Энтони Джошуа.

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Усику далеко до Фьюри и Уайлдера – по гонорарам
Усику далеко до Фьюри и Уайлдера – по гонорарам / Фото: Reuters

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