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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усику дали на роздуми 30 днів і знайшли вже заміну

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
7 жовтня, 17:38
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Чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександру Усику запропонували домовитися про об'єднувальний поєдинок з переможцем бою Ф'юрі – Уайлдер
Усику доведеться вибирати з ким битися далі
Усику доведеться вибирати з ким битися далі / Фото: USYK17

Всесвітня боксерська рада розповіла, що станеться після 9 жовтня. У цей день володар чемпіонського поясу WBC Тайсон Ф'юрі зустрінеться з Деонтеєм Уайлдером.

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Після чого чемпіон світу Олександр Усик отримає 30 днів, щоб домовитися про об'єднавчий поєдинок з переможцем бою Ф'юрі – Уайлдер.

Якщо в зазначений термін домовленість про бій за звання абсолютного чемпіона досягнута не буде, переможець бою Ф'юрі – Уайлдер повинен буде провести свій наступний поєдинок проти тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі.

Тимчасовим чемпіоном WBC є Ділліан Уайт, який вже давно намагається добитися бою за повноцінний титул організації. 30 жовтня Уайт проведе поєдинок в Лондоні проти шведського боксера Отто Валліна. І переможець цього бою стане обов'язковим претендентом на титул.

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Нагадаємо, що Валлін бився з Ф'юрі, який закінчував поєдинок з залитим кров'ю обличчям.

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Цікаво, що Усик зобов'язаний провести реванш з Ентоні Джошуа. Другий бій Усик – Джошуа має відбутися не пізніше 25 квітня.

Хоча, Ентоні можуть запропонувати почекати, заради подальшого бою за звання абсолютного чемпіона.

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