Замесил соперника: украинский супертяж одержал победу на разогреве Фьюри – Уайлдер

Виктор Выхрист / Фото: Luckypunch.net
Поединок украинца против американца Майка Маршала открывал программу андеркарта битвы за титул WBC. Онлайн Фьюри – Уайлдер есть на нашем сайте.
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Выхрист доминировал на ринге в первых раундах и логично завершил поединок уже в третьей трехминутке.
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Во втором раунде Маршал побывал в нокдауне, но нашел в себе силы продолжить бой. Но ненадолго! Уже в следующем раунде американец снова оказался на канвасе, после чего рефери принял решение остановить бой.
Результаты всего андеркарта:
- Роберт Хелениус победил Адама Ковнацки
- Эфе Аджагба уступил Франку Санчесу
- Робейси Рамирес победил Орландо Гонсалеса Руиса
- Эдгар Берланга победил Марсело Эстебана Косереса
- Джулиан Уильямс уступил Владимиру Эрнадесу
- Джаред Андерсон победил нокаутом Владимира Терешкина
- Виктор Выхрыст нокаутировал Майка Маршалла
- Брюс Каррингтон победил Сесара Канту