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Замесил соперника: украинский супертяж одержал победу на разогреве Фьюри – Уайлдер

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 октября, 06:30
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Украинский боксер Виктор Выхрист одержал восьмую победу на профессиональном ринге в андеркарте супербоя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером
Виктор Выхрист
Виктор Выхрист / Фото: Luckypunch.net

Поединок украинца против американца Майка Маршала открывал программу андеркарта битвы за титул WBC. Онлайн Фьюри – Уайлдер есть на нашем сайте.

Читайте также: Фьюри – Уайлдер: где смотреть бой

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Выхрист доминировал на ринге в первых раундах и логично завершил поединок уже в третьей трехминутке.

Во втором раунде Маршал побывал в нокдауне, но нашел в себе силы продолжить бой. Но ненадолго! Уже в следующем раунде американец снова оказался на канвасе, после чего рефери принял решение остановить бой.

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Результаты всего андеркарта:

  • Роберт Хелениус победил Адама Ковнацки
  • Эфе Аджагба уступил Франку Санчесу
  • Робейси Рамирес победил Орландо Гонсалеса Руиса
  • Эдгар Берланга победил Марсело Эстебана Косереса
  • Джулиан Уильямс уступил Владимиру Эрнадесу
  • Джаред Андерсон победил нокаутом Владимира Терешкина
  • Виктор Выхрыст нокаутировал Майка Маршалла
  • Брюс Каррингтон победил Сесара Канту

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