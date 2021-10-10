Бомбардировщик едва живой: видео нокаута в мегафайте Фьюри – Уайлдер

Невероятный бой между Фьюри и Уайлдером завершился в 11-м раунде. Цыганский король устроил замес Бомбардировщику после которого тот рухнул обессиленный на канвас. Рефери вынужден был остановить поединок.
Смотрите видео нокаута:
Deontay Wilder Knockout by Tyson Fury pic.twitter.com/B7s5bLgi4W— Coach T Flow (@TERRENCEFLOWE20) October 10, 2021
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Knockout#FuryWilder3pic.twitter.com/ji3zgTkXmo— Teju (TJ) Adeshola (@TJay) October 10, 2021
Добавим, что после победы британского боксера, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик получит 30 дней, чтобы договориться об объединительном поединке с победителем боя.
Если стороны не договорятся, в таком случает Фьюри должен будет провести свой следующий поединок против временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Диллианом Уайтом.