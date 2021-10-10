Бомбардировщик едва живой: видео нокаута в мегафайте Фьюри – Уайлдер

В Лас-Вегасе состоялся крутейший суперпоединок, в котором Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона WBC

Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдераи защитил титул чемпиона WBC / Фото: Reuters

Невероятный бой между Фьюри и Уайлдером завершился в 11-м раунде. Цыганский король устроил замес Бомбардировщику после которого тот рухнул обессиленный на канвас. Рефери вынужден был остановить поединок.

Смотрите видео нокаута:

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Deontay Wilder Knockout by Tyson Fury pic.twitter.com/B7s5bLgi4W — Coach T Flow (@TERRENCEFLOWE20) October 10, 2021

Добавим, что после победы британского боксера, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик получит 30 дней, чтобы договориться об объединительном поединке с победителем боя.

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Если стороны не договорятся, в таком случает Фьюри должен будет провести свой следующий поединок против временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Диллианом Уайтом.