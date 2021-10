Бил сильно и точно: статистика ударов Фьюри – Уайлдер

Безумный поединок в Лас-Вегасе завершился победой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером. Британский боксер отправил в нокаут американца в предпоследнем 11-м раунде. Мы вели онлайн-трансляцию боя Фьюри – Уайлдер на нашем сайте.

Как мы сообщали, преимущество Фьюри над Уайлдером подтвердили судейские записки поединка, согласно которым счет по очкам вел Тайсон.

По статистике ударов преимущество также за Цыганским королем. По данным CompuBox, Фьюри полностью доминировал в бою. Британец нанес больше ударов и был точнее – 385 (39% точности) у Тайсона против 355 (20%) у Деонтея.

This was heavyweight drama at the highest level. Fury had the edge statistically, but the damaged Wilder was dangerous to the very end. #FuryWilderIIIpic.twitter.com/2X8Od715VC