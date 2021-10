Бив сильно і точно: статистика ударів Ф'юрі – Вайлдер

Божевільний поєдинок у Лас-Вегасі завершився перемогою чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером. Британський боксер відправив у нокаут американця в передостанньому 11-му раунді. Ми вели онлайн-трансляцію бою Ф'юрі – Вайлдер на нашому сайті.

Як ми повідомляли, перевагу Ф'юрі над Вайлдером підтвердили суддівські записки поєдинку, згідно з якими рахунок за очками вів Тайсон.

За статистикою ударів перевага також за Циганським королем. За даними CompuBox, Ф'юрі повністю домінував у бою. Британець завдав більше ударів і був точнішим – 385 (39% точності) у Тайсона проти 355 (20%) у Деонтея.

This was heavyweight drama at the highest level. Fury had the edge statistically, but the damaged Wilder was dangerous to the very end. #FuryWilderIII pic.twitter.com/2X8Od715VC