Відомо, хто мав перемогти, якби бій Ф'юрі – Вайлдер не завершився достроково

Опубліковані суддівські записки поєдинку між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером за чемпіонський пояс WBC

Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC / Фото: Reuters

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера в передостанньому, 11-му раунді й захистив свій титул. Ми вели онлайн бою Ф'юрі – Вайлдер на нашому сайті.

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Пропонуємо вашій увазі підсумковий рахунок сутички: 95:91, 94:92, 95:92.

Як видно з записів суддів, на момент зупинки бою, після 10-ти раундів в рахунку за очками вів британський боксер.

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Дивіться відео вирішального нокауту в 11-му раунді, після якого рефері змушений був зупинити бій і присудити перемогу британському боксеру.

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