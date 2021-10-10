Бомбардувальник ледь живий: відео нокауту в мегафайті Ф'юрі – Вайлдер

Неймовірний бій між Ф'юрі і Вайлдером завершився в 11-му раунді. Циганський король влаштував заміс Бронзовому Бомбардувальнику, після якого той впав знесилений на канвас. Рефері змушений був зупинити поєдинок.
Дивіться відео нокауту:
Deontay Wilder Knockout by Tyson Fury pic.twitter.com/B7s5bLgi4W- Coach T Flow (@ TERRENCEFLOWE20) October 10, 2021
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Knockout#FuryWilder3pic.twitter.com/ji3zgTkXmo— Teju (TJ) Adeshola (@TJay) October 10, 2021
Додамо, що після перемоги британського боксера, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик отримає 30 днів, щоб домовитися про об'єднувальний поєдинок з переможцем бою.
Якщо сторони не домовляться, в такому випадку Ф'юрі повинен буде провести свій наступний поєдинок проти тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі Ділліаном Вайтом.