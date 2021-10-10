Бомбардувальник ледь живий: відео нокауту в мегафайті Ф'юрі – Вайлдер

У Лас-Вегасі відбувся крутий супердвобій, в якому Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона WBC

Тайсон Ф'юрі відправив у нокаут Деонтея Уайлдераі захистив титул чемпіона WBC / Фото: Reuters

Неймовірний бій між Ф'юрі і Вайлдером завершився в 11-му раунді. Циганський король влаштував заміс Бронзовому Бомбардувальнику, після якого той впав знесилений на канвас. Рефері змушений був зупинити поєдинок.

Дивіться відео нокауту:

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Deontay Wilder Knockout by Tyson Fury pic.twitter.com/B7s5bLgi4W - Coach T Flow (@ TERRENCEFLOWE20) October 10, 2021

Додамо, що після перемоги британського боксера, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик отримає 30 днів, щоб домовитися про об'єднувальний поєдинок з переможцем бою.

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Якщо сторони не домовляться, в такому випадку Ф'юрі повинен буде провести свій наступний поєдинок проти тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі Ділліаном Вайтом.