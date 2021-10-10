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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ф'юрі проти Усика: Джошуа зірвав плани на об'єднавчий бій

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
10 жовтня, 08:48
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Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк повідомив, що реванш з Ентоні Джошуа таки відбудеться. Британець вже розіслав офіційне повідомлення
Об'єднавчого бою поки не буде
Об'єднавчого бою поки не буде / Фото: REUTERS

Сьогодні Тайсон Ф'юрі переміг Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона WBC в суперважкій вазі. Але відразу організувати об'єднувальний бій не вийде – Джошуа не відпускає Усика.

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"Вчора ввечері офіційно був активований реванш. Організації отримали офіційний лист, що реванш відбудеться. Поєдинок за звання абсолютного чемпіона не буде наступним в кар'єрі Олександра Усика.

Олександр Усик VS Ентоні Джошуа
Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Він, можливо, буде наступним у переможця сьогоднішнього поєдинку. Для Олександра ще один іспит – необхідно підтвердити статус чемпіона об'єднаного.

Що стосується поєдинку за звання абсолютного чемпіона – він обов'язково відбудеться. У цьому немає ніяких сумнівів. Причина, що він вже як мінімум рік обговорюється і спроби його організувати робляться протягом року.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

І ще як мінімум протягом одного року будуть робитися до тих пір, поки не буде визначений чемпіон світу в суперважкій вазі, який буде володіти чотирма поясами відразу", – розповів Красюк в ефірі Megogo перед боєм Ф'юрі з Джошуа.

Також промоутер висловив свою думку щодо ймовірної заміни Джошуа на Ф'юрі. Раніше такий сценарій виключив Едді Гірн.

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"Боб Арум звернувся до Едді Гірна з пропозицією дати відступні Джошуа, щоб з Усиком воював Ф'юрі.

На що Джошуа відреагував негативно, Гірн відреагував негативно. Більш того, навіть Усик відреагував на це негативно.

Усик після бою з Джошуа
Усик після бою з Джошуа / Фото: Reuters

Справа не в грошах. Ми про професійний бокс, ми не співаки на сцені. У нас завдання зібрати пояса, тому що, коли людина зібрала пояса – вона заробляє дуже багато грошей. Як наслідок своєї роботи в ринзі ", – додав Красюк.

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