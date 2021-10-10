Фьюри победил Усика! Британец отобрал у украинца престижное звание

Победа Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером сразу же вывела британца в лидеры рейтинга лучших боксеров супертяжелого веса. Цыганский король сместил с трона Александра Усика

Тайсон Фьюри возглавил рейтинг супертяжеловесов / Фото: REUTERS

В предыдущем рейтинге лидировал Александр Усик, поднявшийся на первое место после победы над Энтони Джошуа.

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Фьюри в рейтинге отсутствовал, так как из-за длительного простоя британца внесли в список неактивных боксеров – до этого Тайсон боксировал еще в феврале 2020 года.

Но победное возвращение в поединке против Уайлдера сразу же вернуло Фьюри в топ хэвивейта. Кстати, и Уайлдер вернулся в рейтинг – несмотря на поражение Деонтей оказался на четвертом месте.

Отметим, что лишь Фьюри и Усик имеют не менее 400 очков в рейтинге boxrec.com, опережая ближайшего преследователя на более, чем 100 очков.

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Рейтинг супертяжелого веса boxrec

Ранее мы писали, что Джошуа сорвал планы на объединительный поединок Усик – Фьюри. Команда британца официально объявила о реванше.