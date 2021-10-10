Ф'юрі переміг Усика! Британець відібрав у українця престижне звання

У попередньому рейтингу лідирував Олександр Усик, який піднявся на перше місце після перемоги над Ентоні Джошуа.
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Ф'юрі в рейтингу був відсутній, так як через тривалий простій британця внесли до списку неактивних боксерів – до цього Тайсон боксував ще в лютому 2020 року.
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Але переможне повернення в поєдинку проти Вайлдера відразу ж повернуло Ф'юрі в топ хевівейта. До речі, і Уайлдер повернувся в рейтинг – незважаючи на поразку Деонтей опинився на четвертому місці.
Відзначимо, що лише Ф'юрі і Усик мають не менше 400 очок в рейтингу boxrec.com, випереджаючи найближчого переслідувача на більш, ніж 100 очок.
Рейтинг суперважкої ваги boxrec
Раніше ми писали, що Джошуа зірвав плани на об'єднувальний поєдинок Усик – Ф'юрі . Команда британця офіційно оголосила про реванш.