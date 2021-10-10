Боятся говорить вслух: Усика сравнили с детской страшилкой

После победы Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером эксперты принялись обсуждать будущее супертяжелого веса. Но в своих рассуждениях забыли упомянуть Александра Усика

Усик на пресс-конференции в Лондоне / Фото: REUTERS

Вопиющую несправедливость отметили фанаты бокса в Twitter. После победы Фьюри над Уайлдером телеэксперты принялись рассуждать о будущих боях в хэвивейте.

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Тем не менее, они почему-то забыли о чемпионе мира по версиям WBA, IBF, WBO, IBO Александре Усике.

"В эфире даже не упоминается Усик. Разговор об Энтони Джошуа и Энди Руисе? Что за хрень", – задаются вопросом фанаты бокса.

В комментариях другие пользователи Сети раскритиковали экспертов за непрофессионализм:

Да, это совершенно похоже на сознательное усилие вообще не упоминать его, нехорошо

Странные придурки. Фьюри против Усика тоже будет абсолютной бомбой

Усик после боя с Джошуа / Фото: Reuters

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А другие сравнили Усика с детской страшилкой из американского фольклора – Бугименом. У нас этот персонаж ассоциируется с бабайкой:

"Усик новый Бугимен. Единственный титул в супертяжелом весе, о котором мы будем слышать, – это пояса The Ring и WBC", – написал один из фанатов, намекая, что в США не хотят упоминать титулы украинца.

Александр Усик и его трофеи / Фото: REUTERS