Жена успокоила: "железный" Фьюри расплакался как ребенок после невероятной победы

Британский боксер Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, победив американца Деонтея Уайлдера. Цыганский король устроил замес Бомбардировщику в 11-м раунде боя, после которого тот рухнул на канвас.

Читайте также: Усик, Фьюри идет за тобой! Британец разделался с Уайлдером и сохранил титул

В ходе сумасшедшего поединка оба боксера побывали в нокдауне и обменялись серией мощнейший ударов. Лишь в предпоследнем раунде Фьюри отправил соперника в нокаут и защитил титул.

После такой трудной победы, отобравшей много сил и эмоций, огромный британец не сдержался и расплакался как ребенок. Но затем подошел к жене, расцеловал ее и прежняя уверенность вернулась к чемпиону.

The Gypsy King showed heart, grit, and incredible skill.



What a fighter @Tyson_Fury is! #FuryWilder3 showed why he is the best heavyweight on the planet pic.twitter.com/fjmxzAr3Lm