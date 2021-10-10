Фьюри – Уайлдер: яркие моменты чемпионского боя

Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, победив в ярком поединке Деонтея Уайлдера

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Уайлдер с первых минут боя пошел вперед, нанеся серию ударов по корпусу Фьюри. Но уже в третьем раунде Бомбардировщик сам оказался в нокдауне. Казалось, бой сейчас закончится, но американца спас гонг. Мы вели онлайн-трансляцию боя Фьюри – Уайлдер на нашем сайте.

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В четвертом раунде произошло невероятное: Уайлдер дважды отправил Фьюри на канвас! На этот раз гонг спас уже британца от поражения.

Однако в дальнейшем Уайлдер не сумел развить свой успех. Он едва перемещался на ринге и надеялся только на лакипанч. Но этого не случилось.

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Фьюри продолжал наносить жесткие удары по сопернику, еще раз отправив в нокдаун в 10-м раунде. Развязка наступила в следующей трехминутке – мощный правый боковой, и Уайлдер рухнул на канвас. Рефери сразу же остановил бой и зафиксировал победу Цыганского короля!

Смотрите самые яркие моменты этого невероятного поединка