Без рубахи, с танцами и песнями: Цыганский король оторвался на вечеринке в Лас-Вегасе

Тайсон Фьюри с размахом отметил свою победу над Деонтеем Уайлдером

Тайсон Фьюри отвел душу на вечеринке в Лас-Вегасе / Фото: Коллаж: Сегодня

Сразу после чемпионского боя с Деонтеем Уайлдером, Тайсон Фьюри вместе с женой Пэрис отправился отмечать свою победу в ближайший ночной клуб, сообщает Dailymail.

Цыганский король был замечен на площадке ночного клуба Хакассан в Лас-Вегасе, который находится рядом с Grand Arena, где Фьюри победил Уайлдера.

No way Tyson Fury is raving after going through a 11 round boxing match against Wilder



The Gypsy King pic.twitter.com/YlG4BAf7YU — Jack (@AnfieldJackino) October 10, 2021

На вечеринке Тайсон оторвался по полной программе: танцевал с пивом, пел песни, со всей своей командой затянув знаменитый хит группы Queen "We Are The Champions".

По нему и не скажешь, что он провел тяжелейшие 11 раундов поединка!

Y llegó el momento de celebrar: tras noquear a Wilder, Tyson Fury festejó la victoria junto al famoso DJ Steve Aoki en un club nocturno de Las Vegas. pic.twitter.com/aK2CTMHXPp — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2021

Жена британца Пэрис также участвовала в тусовке и разместила новый пост в своем Instagram.

"Лучший мужчина! Люблю и неописуемо горжусь!" — подписала совместное фото Пэрис.

Кроме того, поздравил Фьюри с победой американский ди-джей Стив Аоки, который присутствовал во время боя на Grand Arena.

Got some stamina Fury. 11 heavy rounds n then out to the party. Gotta love him. The Gypsy King pic.twitter.com/ZDvUaERRZB — Ricky Ricki (@1RickyRicki) October 10, 2021

Безусловно, это ночь, запомнят все присутствовавшие на вечеринке.

Напомним, что британский боксер Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, победив американца Деонтея Уайлдера.